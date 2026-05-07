Eine der größten Sci-Fi-Reihen der Kinogeschichte wird fortgesetzt – aber nicht so, wie die Fans es sich erhofft haben

Es gibt endlich Neuigkeiten zu einer der sich am längsten haltenden Sci-Fi-Reihen aller Zeiten. Jedoch soll die kommende Planet der Affen-Fortsetzung nicht an den letzten Teil anschließen.

Im Jahre 1968 erschien der erste Planet der Affen-Film in den Kinos und sollte der Grundstein für eine der am längsten anhaltenden Sci-Fi-Reihen der Kinogeschichte werden. Neun weitere Ableger sind erschienen. Der letzte war Planet der Affen: New Kingdom, dessen Handlung auf der Reboot-Trilogie rund um den Affen Caesar aufbaute und eine neue Trilogie anstoßen sollte. Eine weitere Fortsetzung wurde jetzt endlich bestätigt, doch diese geht inhaltlich offenbar in eine andere Richtung.

Sci-Fi-Fortsetzung: Neuer Planet der Affen-Film setzt die aktuelle Handlung von New Kingdom nicht fort

Wie Deadline berichtet, soll Fantastic Four-Regisseur Matt Shakman den nächsten Planet der Affen-Film inszenieren. Das Drehbuch soll hierfür Josh Friedman verfassen, der auch das Drehbuch für den letzten Ableger der Reihe, New Kingdom, geschrieben hatte. Allerdings wurde jetzt bestätigt, dass der Film die Handlung des letzten Films nicht fortführen wird.

Bei vielen Fans führt das zu großer Verwunderung, da New Kingdom recht offen endete und somit eine Menge Fragen ungeklärt bleiben würden. Genaueres zum Inhalt bleibt laut Deadline bisweilen unbekannt, bis auf den Fakt, dass auch im kommenden Film die Affen wieder die dominierende Spezies auf der Erde sein werden. Welche Darsteller:innen dem Cast beitreten werden, ist bislang ebenfalls noch unbekannt.

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Wann und wo kann man die neue Planet der Affen-Fortsetzung sehen?

Da auch hier wieder das Produzent:innen-Duo der Reboot-Trilogie Rick Jaffa und Amanda Silver wieder mit an Bord sein werden, scheint ein Kinostart für den kommenden Film höchstwahrscheinlich. Doch mit diesem sollte man vor 2028 wohl eher nicht rechnen.