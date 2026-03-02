Eine der größten Sci-Fi-Sagas unserer Zeit geht weiter: Endlich ein Lebenszeichen zu Matrix 5

Mit dem dem Drehbuch zum Sci-Fi-Film Der Astronaut war Drew Goddard am meisterwarteten Film 2026 beteiligt. Nun arbeitet er weiter am Cyberpunk-Sequel Matrix 5.

Wenn man unsere Moviepilot-Community fragt, war und ist Der Astronaut - Project Hail Mary mit Ryan Gosling der meisterwartete Film des Jahres. Phil Lord und Christopher Miller führten Regie, während Drew Goddard den Sci-Fi-Roman von Andy Weir in Drehbuchform brachte. Darüber hinaus ist Goddard seit geraumer Zeit mit der Story zu Matrix 5 beauftragt worden, der trotz der langen Sendepause zum Thema doch nicht in der Entwicklungshölle versunken ist.

Zum Cyberpunk-Sequel gibt es jetzt nämlich ein Update.

Entwarnung für Sci-Fi-Fans: Matrix 5 ist immer noch in Arbeit

Während man für Der Astronaut auf Promotour war, befragte Screen Rant Drehbuchautor Drew Goddard zum Thema Matrix 5. Der gab kurz und knapp die positive Antwort, dass die Fortsetzung nach wie vor in Arbeit sei: "Ich bin in meiner Schreibhöhle und schreibe. Ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Schreibhöhle bleiben werde, aber sobald ich wieder herauskomme, werde ich Neuigkeiten zu berichten haben." Im Anschluss soll Goddard dann auch Regie führen.

Warner Bros. kündigte Matrix 5 im Jahr 2024 an, und das, obwohl das Meta-Sequel Matrix Resurrections von 2021 (mitten in der Pandemie und mit gleichzeitigem VoD-Start) weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. So soll Goddard nun eine Art Neuanfang mit mutmaßlich brandneuem Figurenensemble zu Papier bringen. Ob Neo (Keanu Reeves) und Trinity (Carrie-Anne Moss) sich trotzdem blicken lassen, ist noch nicht ganz raus. Fest steht allerdings, dass die Wachowski-Schwestern erstmals nicht mehr beteiligt sind.

Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was Matrix 5 angeht, solltet ihr unseren bis zum Filmstart ständig aktualisierten Alleswisser-Artikel im Auge behalten.

Kann man die Matrix-Filme aktuell im Abo streamen?

Computer sagt: nein. Leider liegen weder die ursprüngliche Matrix-Trilogie noch die Anime-Compilation Animatrix oder Matrix Resurrections in einer Streaming-Flat vor. Falls ihr derzeit in die Sci-Fi-Welt von Cyberpunks und Simulationen eintauchen wollt, müsst ihr das via Kauf- und Leihoptionen tun, sofern kein physischer Release bei euch zuhause rumliegt.