Eine der größten Sci-Fi-Serien überhaupt streamt jetzt bei Netflix – mit 214 Folgen, die sogar Star Trek übertreffen

Wer Sci-Fi-Serien liebt, sollte Stargate SG-1 unbedingt gesehen haben. Bei Netflix könnt ihr ab sofort 214 Weltraumabenteuer der Sternentor-Saga streamen.

Wenn es um die größten Science-Fiction-Franchises aus der Serienwelt geht, denken viele sicher sofort an Star Trek oder Doctor Who. In den 2000er Jahren wäre die Wahl vermutlich sofort auf Stargate gefallen, das mit der Zeit leider in Vergessenheit geraten ist. Das könnte sich aber bald ändern, wenn die Sternentor-Saga mit einer neuen Serie bei Amazon wiederbelebt wird.

Wer vor dem Science-Fiction-Revival bisher noch keine Berührung mit Stargate hatte oder einfach mal wieder in das riesige Sci-Fi-Universum eintauchen möchte, hat jetzt die ideale Gelegenheit dazu: Seit dem 15. Februar 2026 streamt die Flaggschiff-Serie Stargate SG-1 mit allen 10 Staffeln und 214 Folgen im Streaming-Katalog von Netflix.

Sci-Fi bei Netflix: Das erwartet euch in Stargate SG-1

Darum geht's in Stargate SG-1: Eine antike Alienspezies hat vor Millionen von Jahren in der ganzen Galaxie (und anderen) Stargate genannte Sternentore installiert, die mithilfe von Wählscheiben Portale zwischen Planeten und Zivilisationen herstellen können. Dazu gehört auch die Erde, wo ein Spezialteam der US Air Force damit beauftragt ist, fremde Welten zu erforschen und ihre Heimat vor außerirdischen Bedrohungen zu schützen.

Zu Beginn setzt sich die Eliteeinheit SG-1 aus Colonel Jack O'Neill (Richard Dean Anderson), Archäologe Daniel Jackson (Michael Shanks), Astrophysikerin Samantha Carter (Amanda Tapping) und dem Jaffa-Außerirdischen Teal'c (Christopher Judge) zusammen. Im Verlauf von 10 Staffeln erleben sie zahlreiche Abenteuer, die sie auf unterschiedlichste außerirdische Spezies wie die Goa'uld, Replikanten, Antiker und die Ori treffen lassen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Stargate SG-1 schauen:

Stargate SG-1 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hervorgegangen ist die Serie im Jahr 1997 aus Roland Emmerichs Sci-Fi-Film Stargate (1994). Sie legte den Grundstein für ein TV-Franchise, das mehrere Serien und Filme hervorbrachte. Das Herzstück der Reihe gehört mit 10 Staffeln nicht nur zu den größten Science-Fiction-Serien überhaupt, sondern auch zu den besten. Stargate SG-1 erhielt von der Moviepilot-Community eine fantastische Durchschnitts-Wertung von 7,6 von 10 Punkten und übertrumpft damit sogar die meisten Star Trek-Shows.

Wo ihr weitere Filme und Serien aus dem Stargate-Universum schauen könnt

Insgesamt fünf Serien und zwei Direct-to-Video-Filme machen das Stargate-Universum aus. Während ihr bei Netflix jetzt alle 214 Episoden von Stargate SG-1 streamen könnt, findet ihr die Sci-Fi-Ableger aktuell nur bei Prime Video oder dem Amazon-Channel MGM+:

Seit mittlerweile 15 Jahren warten Sci-Fi-Fans sehnlichst auf eine richtige neue Stargate-Serie. Glücklicherweise hat Amazon, wo sich die Rechte am Franchise seit der Übernahme von MGM befinden, bereits eine Fortsetzung der Saga in Arbeit. Entwickelt wird diese von Showrunner Martin Gero, der zuvor als Autor an Stargate Atlantis sowie SG-1 und Universe mitgewirkt hat.

Einen Starttermin hat Amazons Stargate-Serie bislang noch nicht. Da die Produktion erst im Herbst 2026 anlaufen soll, ist mit einem Start bei Prime Video nicht vor Ende 2027 zu rechnen. Und keine Sorge: Es soll sich nicht um ein Reboot handeln, sondern eine eigenständige neue Story innerhalb der bereits bekannten Serienwelt.