Eine der größten Sci-Fi-Serien von Netflix endet in 3 Tagen – im deutschen TV (!)

Die bisherigen 3 Staffeln einer dystopischen Science-Fiction-Serie streamten zuletzt exklusiv bei Netflix. Die finale vierte Season bekommt ihre Deutschlandpremiere jetzt zuerst im Fernsehen.

Nach dem Sci-Fi-Meisterwerk von Regisseur Bong Joon-ho ist aus Snowpiercer eine Serie entstanden, die 2020 hierzulande bei Netflix im Stream gestartet ist. Hinter den Kulissen der Produktion gab es zwischendurch eine Krise, bei der die bereits abgedrehte 4. Staffel vom US-Sender AMC gerettet wurde.

Deutsche Snowpiercer-Fans, die die bisherigen 3 Staffeln bei Netflix geschaut haben, müssen sich für das Finale der Serie jetzt nochmal auf eine Änderung einstellen. Season 4 startet nicht bei dem Streamer, sondern zuerst im deutschen Free-TV.

Die finale Snowpiercer-Staffel läuft in Deutschland zuerst im Free-TV

Das Snowpiercer-Finale startet in Deutschland am 20. Oktober 2025 um 22:15 Uhr beim Fernsehsender Tele 5. Immer montags wird die vierte Staffel der Sci-Fi-Serie mit Doppelfolgen ausgestrahlt. Insgesamt umfasst die letzte Season 10 Episoden. Ob und wann Snowpiercer Staffel 4 dann auch bei Netflix streamt, ist aktuell nicht bekannt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Snowpiercer Staffel 4:

Snowpiercer - S04 Trailer (English) HD

Darum geht es in Snowpiercer Staffel 4

Die finale Staffel der Sci-Fi-Serie setzt neun Monate nach dem Season 3-Finale ein. Nachdem sich die Wege der Züge Snowpiercer und Big Alice getrennt haben, treffen Till (Mickey Sumner) und Ben (Iddo Goldberg) auf unvorhergesehene Feind:innen. Daneben sehen sich die New Eden-Bewohner:innen neuen Herausforderungen und unbekannten Gegner:innen ausgesetzt.



