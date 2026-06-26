Eine der größten Fantasyserien von Netflix erobert sofort die Charts

Bei Netflix ist seit gestern die 2. Staffel einer gewaltigen Fantasy-Produktion des Streamers verfügbar. In den Serien-Charts belegen die neuen Folgen direkt Platz 2.

Mit Avatar: Der Herr der Elemente hat Netflix vor zwei Jahren die Realverfilmung der beliebten Zeichentrickserie aus den 2000ern an den Start gebracht. Nachdem Fans geduldig auf neue Folgen warten mussten, ist seit gestern jetzt Staffel 2 verfügbar. Wie die Serien-Charts des Streamers zeigen, wird der Nachschub direkt fleißig gestreamt. In der Netflix-Top-10 belegt Avatar: Der Herr der Elemente gerade Platz 2.

Fantasy-Abenteuer ist bei Netflix zurückgekehrt: Darum geht es in Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2

Staffel 1 hat die Story rund um eine Welt voller Erd-, Wasser- und Feuerbändiger etabliert, in der Hauptfigur Aang (Gordon Cormier) der letzte Luftbändiger ist. Als auserwählter Avatar muss er den Umgang mit allen Elementen zusammen erst noch lernen, um die von der Feuernation unterjochten Kontinente zu befreien. Eine größere Rolle in Avatar: Der Herr der Elemente spielt die Freundschaft zwischen Aang und den Geschwistern Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley).

In Staffel 2 der Netflix-Fantasyserie trifft Aang unter anderem auch wieder auf den verfeindeten Feuerprinzen Zuko (Dallas Liu), während dessen Schwester Azula (Elizabeth Yu) jetzt Jagd auf den Avatar macht. Während Aang als Nächstes lernen will, das Element Erde zu bändigen, kommt ihm das blinde Mädchen Toph (Miyako) zur Hilfe. Das Abenteuer führt alle Figuren schließlich nach Ba Sing Se: die Hauptstadt des Erdkönigreichs.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 schauen:

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Trailer (Deutsch) HD

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Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 26. Juni 2026):

Die 2. Staffel von Netflix' Avatar: Der Herr der Elemente umfasst, die jeweils rund eine Stunde lang sind. Die Zukunft der Fantasyserie ist außerdem gesichert, denn der Streamer hat eine finale 3. Staffel bereits bestellt.

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