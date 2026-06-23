Eine der größten Film-Überraschungen des Jahres kommt morgen zu Amazon Prime ins Abo – nur einen Monat nach Kinostart

Erst vor wenigen Wochen verzauberte dieser Krimi auf der großen Leinwand. Ab morgen könnt ihr ihn schon bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen. Das ging schnell.

Ein Krimi, in dem Schafe die Rolle der Detektive übernehmen?! Wie in aller Welt soll das funktionieren? Die Ankündigung von Glennkill (im Original: The Sheep Detectives) sorgte für einige fragende Blicke und hochgezogene Augenbrauen. Was Leonie Swann in ihrem Roman beschreibt, wirkt alles andere als leinwandtauglich.

Spätestens mit der Veröffentlichung des ersten Trailers war jedoch klar: Glennkill ist ein Film, den wir nicht unterschätzen sollten. Im Kino hat sich die Vorahnung bestätigt, denn herausgekommen ist ein hinreißender Wohlfühlkrimi, der sich irgendwo zwischen Knives Out, Paddington und Peter Hase wiederfindet.

Jetzt trifft er bei Amazon Prime im Streaming-Abo ein.

Ein Schafskrimi bei Amazon Prime: In Glennkill folgen wir etwas ungewohnten Ermittlungen

Glennkill entführt auf eine traumhaft schöne Weide in Irland. Dort hat es sich der Schäfer George Glenn (Hugh Jackman) gemütlich gemacht. Voller Bescheidenheit lebt er in seinem Wohnwagen und liest seinen Tieren jeden Abend eine Gutenachtgeschichte vor. Wie könnte jemand einem solch herzensguten Menschen nur etwas zu Leide tun?

Doch dann passiert es in einer stürmischen Nacht: George wird ermordet. Während die Polizei aus der nahegelegenen Ortschaft komplett mit der Situation überfordert ist, beschließen die Schafe – angeführt von Lily (Julia Louis-Dreyfus) und Mopple (Chris O'Dowd) – die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen.

Ab diesem Punkt tauchen wir tiefer in die Gemeinschaft ein und lernen einen Kreis an Verdächtigen kennen. Doch während jemand wie Benoit Blanc aus den Knives Out-Filmen konkrete Fragen stellen kann, müssen die Schafe einen anderen Weg finden, um an Antworten zu gelangen und den oder die Täterin ausfindig zu machen.

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Glennkill bei Amazon Prime: Zuerst verzaubert Hugh Jackmans Charme, dann die verpeilten Schafe

Regisseur Kyle Balda und Craig Mazin haben einen wunderbaren Weg gefunden, um die absurde Prämisse in einen Feel-Good-Film zu verwandeln, der regelrecht Fernweh nach saftig grünen Landschaften auslöst. Hugh Jackman erdet den Film zu Beginn wunderbar mit seiner Präsenz, ehe die tiereische Chaostruppe das Sagen übernimmt.

An dieser Stelle sei besonders die deutsche Synchro lobend erwähnt: Anke Engelke und Bastian Pastewka als Lily und Mopple sind ein ganz großer Coup. Sehr viel besser als mit diesem eingespielten Team hätte man die beiden Schafe nicht besetzen können. Für jemanden wie Emma Thompson lohnt sich aber auch die Originalversion.

Glennkill ist der perfekte Film für einen gemütlichen Abend, egal ob im Kino oder zu Hause auf der Couch. Einmal mehr gilt auch: Der Weg zur Auflösung macht mehr Spaß als die Auflösung selbst – man kann den Film somit problemlos mehrmals schauen, ohne dass er langweilig wird. Glennkill ist verspielt, witzig und absolut liebenswürdig.

Wann startet Glennkill bei Amazon Prime?

Nachdem Glennkill im Mai in den deutschen Kinos angelaufen ist, könnt ihr ihn bereits ab dem 24. Juni 2026 bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.