Eine der härtesten Horror-Reihen wird fortgesetzt: Der erste Trailer zu Evil Dead Burn ist schmerzhaft ohne Ende

Die legendäre Tanz der Teufel-Reihe bekommt einen neuen Teil. Der erste Trailer zum Horrorfilm Evil Dead Burn sieht so aus, als mache er seinem ultraharten Franchise alle Ehre.

Gleich Teil 1 gilt als einer der härtesten Filme aller Zeiten und selbst 2024 gab es in Sachen Blutvergießen keine Gnade zu erkennen: Die Evil Dead- oder auch Tanz der Teufel-Reihe ist legendär blutig und wird vielleicht gerade deshalb von vielen Fans geliebt. Die können sich nun freuen: Der erste Trailer zum neuen Teil Evil Dead Burn verspricht brutalen Horror vom Feinsten.

Schaut hier den Trailer zu Evil Dead Burn:

Evil Dead Burn – Trailer (Deutsch) HD

Evil Dead Burn entfesselt knallharten Familien-Horror

Wie in vielen der Vorgängerfilme sieht auch in Evil Dead Burn zunächst alles nach friedlichem Beisammensein aus: Alice (Souheila Yacoub) sucht nach dem Verlust ihres Mannes Trost bei ihrer Familie. Doch das ist nur der Anfang.

Durch einen Zwischenfall beginnen die Mitglieder von Alice' Familie nämlich, sich in die sogenannten Deadites zu verwandeln: Dämonisch besessene Wesen, die den Lebenden auf besonders sadistische Art und Weise nach dem Leben trachten.

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Genau dieser Sadismus hat schon die Vorgänger zu besonders harten Horrorfilmen gemacht – und Evil Dead Burn scheint keine Ausnahme zu sein. Das Familientreffen endet, dem Trailer nach zu urteilen, in einem äußerst heftigen Blutbad.

Wann kommt Evil Dead Burn ins Kino?

Evil Dead Burn erscheint am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Regie führte Sébastien Vanicek (Spiders – Ihr Biss ist der Tod).

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