Eine der legendärsten Horror-Reihen geht endlich weiter – und der erste Teaser verspricht unfassbar intensiven Schocker

Die beliebte Evil Dead-Reihe kehrt im Juli ins Kino zurück. Jetzt wurde der erste Teaser zum neuen Film veröffentlicht, der mit einer langen, in einer Einstellung gefilmten Szene schockt.

Vor drei Jahren ist mit Evil Dead Rise der bislang letzte Film der Kult-Horror-Reihe im Kino gelaufen. Fans müssen sich jetzt aber nicht mehr lange gedulden, bis frischer Schocker-Nachschub mit den Deadites startet. Evil Dead Burn wird das Franchise wohl intensiv und heftig fortsetzen, wie der frisch veröffentlichte erste Teaser zeigt. Der besteht aus einer langen, offenbar in einer Einstellung gefilmten Sequenz, die puren Terror verspricht.

Schaut hier den intensiven Teaser zu Evil Dead Burn:

Evil Dead Burn – Teaser (Deutsch) HD

Neuer Evil Dead-Horrorfilm startet im Sommer im Kino

Der kommende Film aus dem Franchise stammt von Regisseur Sébastien Vanicek, der sich zuletzt mit dem garstigen Spinnen-Horror Spiders - Ihr Biss ist der Tod einen Namen gemacht hat. In seinem Evil Dead-Film sucht eine junge Witwe (Souheila Yacoub) nach dem Tod ihres Mannes Trost im Familienanwesen ihrer Schwiegereltern. Als dort plötzlich das altbekannte Buch der Toten auftaucht und die dämonische Macht daraus erneut entfesselt wird, bricht für die Protagonistin ein gnadenloser Überlebenskampf aus.

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Bislang besteht die Evil Dead-Reihe aus folgenden Filmen und Serien:

Evil Dead Burn startet als sechster Film der Reihe am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos.

Der bisherige Franchise-Veteran Bruce Campbell, der im Evil Dead-Universum seine Paraderolle als Ash Williams verkörpert hat, ist an dem neuen Film als ausführender Produzent beteiligt. Ob er auch vor der Kamera zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt.