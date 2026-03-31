Eine der letzten Fantasyserien von Netflix kehrt zurück: Starttermin für Staffel 2 von Avatar steht fest

Die Live-Action-Adaption der beliebten Fantasyserie bei Netflix kehrt dieses Jahr mit Staffel 2 zurück. Jetzt hat der Streaming-Dienst den konkreten Starttermin verraten.

Fantasyserien sind bei Netflix mittlerweile leider Mangelware. Aktuell hat der Streamer nur noch vier laufende US-Serien auf dem Programmplan, von denen sich drei in diesem Jahr zurückmelden. Nachdem One Piece zuletzt mit Staffel 2 begeisterte und The Witcher bald in das große Finale startet, kehrt auch die Live-Action-Verfilmung Avatar: Der Herr der Elemente zurück.

Nach zwei Jahren Pause ist jetzt endlich der Starttermin für Staffel 2 der Avatar-Serie bekannt.

Wann startet Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 bei Netflix?

Nachdem schon ein erster Teaser-Trailer die Vorfreude auf die Fortsetzung des Abenteuers von Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) anheizen konnte, hat das Warten bald ein Ende. Die 2. Staffel von Avatar: Der Herr der Elemente wird am 25. Juni 2026 bei Netflix an den Start gehen.

Insgesamt gibt es sieben neue Folgen zu bestaunen, die Netflix auf einen Schlag veröffentlicht. Obwohl Staffel 2 damit eine ganze Folge kürzer ist als das Debüt der Realverfilmung, soll die Gesamtlaufzeit allerdings länger ausfallen.

Hier könnt ihr den neuen Behind-the-Scenes-Teaser zu Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 schauen:

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Behind-the-Scenes-Featurette (deutsche UT) HD

Die 2. Staffel von Netflix' Avatar-Adaption basiert auf Staffel 2 des Animations-Klassikers Avatar – Der Herr der Elemente, die auch unter dem Namen "Buch 2: Erde" bekannt ist. Darin verschlägt es Aang und seine Freunde in die Hauptstadt des Erdkönigreichs, Ba Sing Se, wo sich eine gefährliche Intrige innerhalb der Stadtmauern entspinnt.

Avatar-Fans dürfen sich in Staffel 2 nicht nur auf den ersten Auftritt der blinden Erdbändigerin Toph Beifong (Miya Cech) freuen. Auch gibt es ein Wiedersehen mit dem ausgestoßenen Feuerprinzen Zuko (Dallas Liu), der gemeinsam mit Onkel Iroh (Paul Sun-Hyung Lee) in Ba Sing Se unter neuer Identität einen Neuanfang beginnt.

Zum Weiterlesen: Alles Wichtige zu Avatar Staffel 2 bei Netflix

Weitere spannende Serien-Tipps, die ihr bis zum Netflix-Start von Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 entdecken könnt, stellen wir euch im Podcast vor:

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