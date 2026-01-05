Eine der meistgesehenen Netflix-Serien aller Zeiten schrie geradezu nach einer zweiten Staffel, aber wir wurden im Ungewissen gelassen

In der Top 10 der meistgestreamten Netflix-Serien findet sich neben den großen Namen ein Werk, das das Publikum mit Angst und Schrecken fesselte. Fans warten noch immer auf eine 2. Staffel.

Skandinavische Serien sind vor allem im Krimi-Bereich bekannt und beliebt, doch die norwegische Netflix-Serie La Palma sorgte 2024 im Katastrophen-Genre für Aufsehen. Umso mehr überrascht es, dass die vierteilige Miniserie mit 70,3 Millionen Views zu den meistgestreamten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien gehört. Höchste Zeit für eine zweite Staffel.

La Palma bei Netflix: Ein Familienurlaub wird zum Albtraum

Inhaltlich dreht sich die Serie um eine norwegische Familie, die ihren Weihnachtsurlaub auf der kanarischen Insel La Palma verbringt. Die idyllische Reise nimmt eine dramatische Wendung, als eine Forscherin Anzeichen für einen bevorstehenden Vulkanausbruch entdeckt, der den größten Tsunami der Geschichte auslösen könnte. Binnen weniger Minuten muss die Familie um ihr Überleben kämpfen.

Meistgestreamte Netflix-Serien: Squid Game, Haus des Geldes, La Palma

Mit über 70 Millionen Aufrufen und mehr als 215 Millionen gestreamten Stunden belegt La Palma aktuell Platz 8 im Ranking der nicht-englischsprachigen Serien . Damit landet sie hinter drei Staffeln Squid Game, Staffel 3 bis 5 von Haus des Geldes und Staffel 1 von Lupin. Das sind alles Serien, die weitergeführt wurden, doch bei La Palma warten Fans vergeblich auf eine 2. Staffel. Stattdessen gibt es 2026 bei Netflix 20 neue, große Serien, bei denen auch die Stranger Things-Macher mit drei Projekten vertreten sind.

Selbst wenn die Geschichte von La Palma in sich abgeschlossen ist, könnte es dennoch eine Fortsetzung geben. Damit wäre es nicht die einzige Miniserie, die nach dem unerwarteten Erfolg verlängert wurde. Das funktionierte auch bei Formaten wie The White Lotus, Squid Game oder Big Little Lies. Gerade eine Anthologie-Serie würde sich mit verschiedenen Settings anbieten und im Katastrophen-Genre für frischen Wind sorgen, doch bislang scheint es keine Pläne dafür zu geben.

