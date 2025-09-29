Legendär miese Star Trek-Folge bekommt jetzt eine eigene Action-Figur für Dr. Crusher

Eine der schlechtesten Star Trek-Episoden aller Zeiten hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Nun erscheint ihr zu Ehren eine brandneue Actionfigur von Dr. Crusher.

Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert ist die längste Serie aus dem Star Trek-Universum. Captain Picard (Patrick Stewart) und seine Crew sind mittlerweile genauso ikonische Charaktere im Franchise wie die Originalbesetzung um Captain Kirk (William Shatner).

Während Staffel 3 bis 5 als die "goldenen Jahre" der Serie gelten, konnten nicht alle Folgen der Serie so gut abschneiden. Ein paar haben sich aber mittlerweile den Status als Kult gesichert: Darunter auch die Episode Ronin (im Original: Sub Rosa), bei der Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden) im Mittelpunkt steht.

Star Trek-Ärztin Dr. Crusher verliebt sich in einen Kerzengeist

Ganze 154 Folgen lang verkörperte Gates McFadden die Enterprise-Schiffsärztin Dr. Beverly Crusher. Nachdem sie wegen Konflikten aus Star Trek entlassen wurde, kehrte sie nach einer Staffel triumphierend zurück und ist bis heute fester Bestandteil des Sci-Fi-Universums. Doch nicht nur die Schauspielerin durchlebte einige Aufs und Abs, Dr. Crusher hatte einige seltsame Erlebnisse an Bord der Enterprise.

Besonders ikonisch ist ihr Auftritt in der Episode Ronin, die mit einem IMDb -Rating von 4,8 als zweitschlechteste Folge der Serie bewertet wurde. In dieser Kultepisode verliebt sich Crusher – Achtung, kein Witz – in einen außerirdischen Kerzengeist, der die Frauen ihrer Familie seit Generationen auf erotische Weise heimsucht. Mittlerweile liebt sogar der Star Trek-Star liebt die furchtbare Episode, die so mies ist, dass sie schon wieder gut ist.

Damit ist McFadden nicht allein: Auch Unter Fans hat die Folge mittlerweile Kultstatus erlangt. Zementiert wird das Andenken der Episode nun ausgerechnet durch einen Spielzeughersteller: Nach Berichten der Webseite TrekMovie bringt die Marke Nacelle nun mehrere neue Actionfiguren raus. Darunter auch eine "Sub Rosa-Crusher", inklusive Kerze natürlich.

"Die wird euch gefallen": So wird die Star Trek-Eskapade unsterblich

Die neue Crusher-Figur trägt ein rosafarbenes Nachthemd, liebestrunken und verknallt in einen sexy Kerzengeist. Gates McFadden selbst trat in einem Clip auf Instagram auf und äußert sich stolz zu ihrem neuen Mini-Me.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.

Es gibt eine neue Beverly Crusher-Actionfigur, und die ist eine ganz besondere Art von 'Action'. Es geht um 'Sub Rosa'-Action. Und die ist wirklich ... Die wird euch bestimmt gefallen.

Man hört den belustigten Unterton, wenn sie das Outfit und die Accessoires der Figur aufzählt: "...ein rosa Nachthemd", "die Kerze, Ronin, was soll ich sagen ..." – offensichtlich macht es McFadden nach wie vor Spaß, mit dem Ruf ihrer besonderen Episode zu kokettieren.

Dr. Crusher ist bis heute fester Teil des Star Trek-Universums

Heute ist Dr. Crusher samt ihrer Höhen und Tiefen nicht mehr aus der Serie wegzudenken. Zuletzt feierte sie in Staffel 3 von Star Trek: Picard ihr Comeback und wurde nach über 20 Jahren wieder mit Captain Picard und Co. vereint. Die Schauspielerin ist und bleibt ein Teil der Enterprise-Familie – und auch ihre ikonische Solo-Episode werden wir so schnell nicht vergessen.