Eine der schlichtweg besten Miniserien aller Zeiten stammt von Genie, das schon 4 (!) Steven Spielberg-Filme geschrieben hat

Das Serienmeisterwerk mit Meryl Streep und Al Pacino stammt von einem mehrfach ausgezeichneten Autor, der regelmäßig mit Steven Spielberg zusammenarbeitet.

Wenn es um die ersten Jahre des sogenannten Golden Age of Television oder die Ära von Peak TV geht, werden oft 2000er Serien wie Die Sopranos oder Six Feet Under aus dem Hause HBO erwähnt. Eine Prestige-Miniserie des US-Senders wird dabei mittlerweile oft vergessen, dabei erreicht sie in sechs Stunden mehr, als andere Formate in mehreren Staffeln. Gemeint ist Engel in Amerika von Regisseur Mike Nichols (Die Reifeprüfung), der damit das mehrfach ausgezeichnete Bühnenstück von Pulitzer-Preisträger Tony Kushner adaptierte.

Kushner ist neben dem epischen Drama über die AIDS-Krise der Reagan-Ära für seine Zusammenarbeit mit Regielegende Steven Spielberg bekannt.

Drehbuchmeister Tony Kushner schrieb 4 Filme für Steven Spielberg

Der Autor von Engel in Amerika hat nur den einen Serien-Credit und vier Einträge für Filmdrehbücher in seiner Vita, da er jenseits von Kino und TV vor allem Bühnenstücke schreibt. Die vier auf sein Konto gehenden Spielfilme können sich dafür sehen lassen, denn sie alle wurden von Steven Spielberg inszeniert. Dabei handelt es sich um das Historiendrama München, das Präsidenten-Biopic Lincoln, das Musical-Remake West Side Story und zuletzt Die Fabelmans, das zum Teil Kindheit und Werdegang des Meisterregisseurs nacherzählt.

Darüber hinaus arbeiteten Kushner und Spielberg zusammen am True-Crime-Historiendrama The Kidnapping of Edgardo Mortara, dessen Drehbuch aber nie umgesetzt wurde. Stattdessen erzählte schließlich der Film Kidnapped vom italienischen Regisseur Marco Bellocchio von dem Fall eines von der katholischen Kirche entführten jüdischen Jungen, den Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke 2023 im Rahmen der Cannes-Filmfestspiele besprach.

An großen Ehren mangelt es Tony Kushner aber auch ohne das nicht realisierte Projekt nicht: Er erhielt bereits zwei Tony Awards und einen Emmy sowie mehrere Oscar- und Grammy-Nominierungen. Zusätzlich wurde ihm für Engel in Amerika der Pulitzer-Preis verliehen, ehe US-Präsident Obama ihm 2013 sogar die National Medal of Arts überreichte.

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Wo man das Miniserien-Meisterwerk Engel in Amerika streamen kann

Engel in Amerika besteht aus zwei Teilen mit jeweils drei Episoden: Millennium Approaches und Perestroika. Alle sechs Stunden findet ihr mittlerweile beim Streamer HBO Max, der seit diesem Jahr auch in Deutschland verfügbar ist.

Im hochkarätigen Cast der hervorragenden Serie sind namhafte Schauspieler:innen wie Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Jeffrey Wright, Patrick Wilson und weitere zu sehen. Viele sogar in mehreren Rollen wie im Bühnenstück.

Und falls ihr euch fragt, warum der Mehrteiler manchmal auch als Film statt Serie bezeichnet wird: Der Vorspann mit Musik von Komponist Thomas Newman beschreibt den Mehrteiler selbst als "A Mike Nichols film".