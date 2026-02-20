"Eine der schlimmsten Ideen": Die Harry Potter-Stars sollten Zauberer von Oz-Remake drehen – mit Emma Watson als Dorothy

Durch die Harry Potter-Filme sind Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint zu Weltstars geworden. Wie sich herausstellt, wollte Hollywood das Trio auch für ein Remake von Der Zauberer von Oz.

Bei manchen Filmprojekten ist es vielleicht ganz gut, wenn sie nie das Licht der Welt erblicken, vor allem wenn es sich um eine Neuverfilmung von Der Zauberer von Oz handelt. Das Fantasy-Abenteuer aus dem Jahr 1939 gilt als eines der wegweisenden Werke der Filmgeschichte, gerade im Hinblick auf seine Technicolor-Farben.

Wer diesen Film neu auflegen will, braucht wirklich Mut und eine gute Idee. Zwar haben wir in der Vergangenheit diverse Ableger wie Wicked und Die fantastische Welt von Oz auf der großen Leinwand gesehen. Doch ein direktes Remake des Klassikers, der auf L. Frank Baums gleichnamiger Literaturvorlage basiert, war zum Glück nicht dabei.

In den 2000er Jahren gab es allerdings eine Idee ...

Der Zauberer von Oz mit den Harry Potter-Stars Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint

Wie Daniel Radcliffe in der neuesten Ausgabe von Hot Ones (via Variety ) verrät, wurden ihm und seinen aus den Harry Potter-Filmen bekannten Co-Stars Emma Watson und Rupert Grint ein Zauberer von Oz-Remake angeboten. Die Idee war damals, dass das Potter-Trio einfach einen weiteren Fantasy-Blockbuster übernimmt.

Radcliffe erinnert sich:

Eine der schlimmsten Ideen, die ich je gehört habe, kam während der Dreharbeiten zu Potter auf. Jemand kam zu uns und fragte, ob wir drei – Emma, Rupert und ich – in einem Remake von Der Zauberer von Oz mitspielen wollten.

Es gab sogar schon Ideen für die Rollenverteilung:

Emma sollte die Rolle der Dorothy übernehmen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche Rolle Rupert spielen sollte, aber ich weiß noch, dass ich den Löwen spielen sollte, der aber auch Karate konnte. Ich wäre ein Karate-kickender feiger Löwe gewesen.

Radcliffe war sofort klar, dass das keine gute Idee ist:

Und ich erinnere mich, dass ich etwa 14 oder 15 war und dachte: 'Ich weiß nicht viel über die Welt, aber das ist eine schlechte Idee und sollte nicht umgesetzt werden.'

Das Oz-Remake hätte den Harry Potter-Plan vermutlich komplett durcheinandergebracht

Allein logistisch wäre der Film eine Herausforderung geworden: Radcliffe, Watson und Grint waren damals so sehr mit Harry Potter beschäftigt, dass sie wohl kaum einen weiteren Fantasy-Blockbuster in ihrem Terminkalender untergebracht hätten. Und eine Verzögerung von Harry Potter hätte Warner vermutlich nicht zugelassen.

Das Remake von Der Zauberer von Oz kam nie ins Kino. Dafür befindet sich aktuell eine Neuauflage der Harry Potter-Reihe in Arbeit. Dieses Mal wird die Geschichte in Form einer Serie verfilmt, die jedes Buch der Vorlage mit einer Staffel abdeckt. Der geplante Serienstart ist im Frühjahr 2027 bei dem Streaming-Dienst HBO Max.