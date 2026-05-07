Eine der teuersten Serien der Geschichte ist zurück – und jetzt das

Seit gestern ist die 2. Staffel der extrem teuren Amazon Prime-Serie Citadel verfügbar. In den Charts des Streamers haben die neuen Folgen gegen den Spitzenreiter aber keine Chance.

Vor drei Jahren brachte Amazon Prime mit Citadel eine der gewaltigsten Blockbuster-Serien aller Zeiten an den Start. Der Action-Thriller kam nicht nur mit Stars wie Richard Madden (Game of Thrones) daher. Die sechs Folgen von Staffel 1 schlugen auch mit unglaublichen 300 Millionen Dollar an Kosten zu Buche.

Seit dem 6. Mai ist die 2. Staffel von Citadel im Prime-Abo verfügbar, nachdem Season 1 wohl stark hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben ist. Was die Charts-Erwartungen einer solchen Prestige-Produktion betrifft, können die neuen Folgen wieder nicht den Thron für sich beanspruchen.

Citadel Staffel 2 stürmt die Amazon Prime-Charts hinter The Boys

Obwohl alle sieben neuen Folgen der Prime-Serie auf einen Schlag veröffentlicht wurden, hat es Citadel Season 2 "nur" auf Platz 2 in der Top 10 des Streamers geschafft. Auf Platz 1 verteidigt weiterhin der Superhelden-Hit The Boys die Spitze, nachdem erst gestern eine neue Episode des Serienfinales online gegangen ist.

Hier könnt ihr noch einen englischen Trailer zu Citadel Staffel 2 schauen:

Citadel Season 2 - Trailer (English) HD

So sieht die aktuelle Serien-Top-10 bei Amazon Prime aus (Stand 7. Mai 2026):

Staffel 2 von Citadel bringt die Top-Spione sowie Ex-Geliebten Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) zurück. Mit ihrem Mentor Bernard Orlick (Stanley Tucci) müssen sie ein größeres Team zusammenstellen, um eine globale Operation zu starten. Dabei geht es erneut um eine gefährliche Verschwörung, die die Welt ins Ungleichgewicht zu stürzen droht.



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Kommt Citadel Staffel 3 von Amazon Prime?

Wie dramatisch der Citadel Staffel 2-Start ohne Charts-Spitzenposition wirklich ist, bleibt abzuwarten. Offizielle Infos zur Zukunft der Serie gibt es noch nicht. Nachdem aber bereits die beiden Spin-offs abgesetzt wurden, wäre es nicht überraschend, wenn Season 2 den Abschluss von Citadel markiert.

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.