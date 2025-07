Eine der wichtigsten neuen Figuren in Avatar 3: Erstes Bild von Harry Potter-Star David Thewlis enthüllt

In den Harry Potter-Filmen spielte er Professor Lupin. Jetzt erobert David Thewlis als Na'vi das Avatar-Universum. In Teil 3, Fire and Ash, bekommen wir ihn erstmals zu Gesicht.

Seit der Veröffentlichung des Trailers zu Avatar: Fire and Ash trifft eine Neuigkeit nach der anderen zur Fortsetzung von James Camerons Science-Fiction-Epos ein. Erst gestern berichteten wir davon, dass der Regisseur über eine Avatar-Serie nach Matrix-Vorbild nachdenkt. Heute können wir euch ein brandneues Szenenbild präsentieren. Darauf zu sehen ist David Thewlis, einer der größten Neuzugänge im dritten Teil der Reihe. Thewlis spielt eine Figur namens Peylak, seines Zeichens der Anführer des Tlalim-Clans, der mit riesigen Luftschiffen unterwegs ist. Im Gegensatz zu Varang, der Anführerin des Mangkwan-Clans, verfolgt er aber keine kriegerischen Absichten. So sieht Harry Potter-Star David Thewlis als Tlalim-Clan-Anführer Peylak in Avatar: Fire and Ash aus Im Trailer zu Avatar: Fire and Ash war von Peylak tatsächlich keine Spur zu entdecken. Die Luftschiffe konnten wir zwar noch in atemberaubenden Aufnahmen bestaunen. Von Thewlis' Figur existierte bislang allerdings nur eine Konzeptzeichnung. Nun enthüllt das britische Filmmagazin Empire das erste richtige Szenenbild des Na'vi. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Bekannt ist Thewlis vor allem für seine Rolle als Remus Lupin in den Harry Potter-Filmen. Ab Harry Potter und der Gefangene von Askaban verkörperte er den Hogwarts-Professor, der sich beim Vollmond in einen Werwolf verwandelt, und blieb der Fantasy-Reihe bis zu ihrem Finale erhalten. Auch auf Pandora ist er länger zugegen. Gegenüber Empire verrät Cameron, dass Peylak und die Wind Traders in Avatar: Fire and Ash eingeführt werden, ehe sie in den darauffolgenden Filmen wichtiger werden: [Die Wind Traders] werden während des gesamten Zyklus von [Teil] 3, 4 und 5 dabei sein. Sie sind immer noch zu 100 Prozent Na'vi, aber sie sind nicht ortsspezifisch, was ungewöhnlich ist, da die meisten indigenen Völker sehr stark in ihrem Ortsbewusstsein verwurzelt sind. Ähnlich wie die Figuren von Kate Winslet (Ronal) und Cliff Curtis (Tonowari), die im zweiten Teil vorgestellt wurden, reiht sich Thewlis fortan in die Reihe der Hollywood-Stars, die als wiederkehrende Nebenfiguren zum festen Bestandteil der Pandora-Saga geworden sind. Bis der große Pay-off kommt, müssen wir uns aber noch gedulden. Peylak ist eine Figur, die auf lange Sicht geplant ist und nicht nur kurz für einen Film vorbeischauen soll. Inspiriert wurde Cameron maßgeblich von Der Pate-Trilogie, die über mehrere Dekaden hinweg viele verschiedene Figuren aufbaut. "Ich wollte unbedingt diese epische, romanhafte Reise dieser Figuren mitmachen", so Cameron. Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zum Avatar-Sequel Fire and Ash Wann startet Avatar: Fire and Ash im Kino? Am 17. Dezember 2025 werden wir David Thewlis erstmals als Peylak auf der großen Leinwand sehen. Dann startet Avatar: Fire and Ash im Kino. Teil 4 und 5 sind aktuell für 2029 und 2031 geplant. Bis wir das Ende von Peylaks Reise erfahren, wird also noch sehr viel Zeit vergehen. Wir dürfen gespannt sein, welche Geschichte sich Cameron für das Schicksal des Anführers der Wind Traders ausgedacht hat.