Eine der wichtigsten One Piece-Figuren sollte ursprünglich Naruto (!) heißen – der Grund ist ein witziges Detail

Ein Fan-Liebling aus One Piece sollte eigentlich denselben Namen tragen wie der Kult-Anime Naruto. Und zwar wegen seiner gekringelten Augenbrauen.

Die ursprünglichen Pläne für einen Film oder eine Serie erscheinen Fans nach dem Start häufig unfassbar. One Piece ist keine Ausnahme. Autor Eiichiro Oda hat enthüllt, wie Lieblingsfigur Sanji ursprünglich heißen sollte.

One Piece-Konkurrenz zwang Anime-Macher, Sanji umzubenennen

Auf Twitter zitiert ein Fan Oda mit den Worten:

Sanjis Name war ursprünglich Naruto. Dann startete der Naruto-Manga. Ich wusste, dass er lange laufen würde, also änderte ich den Namen. Sind euch die Strudel in Sanjis Augenbrauen aufgefallen? Naruto sind japanische Beilagen mit Strudelmuster.

Das Zitat wurde unter anderem auch von GamePro und CBR aufgegriffen. Sich Sanji unter dem Namen Naruto vorzustellen, wird für One Piece-Fans völlig unvorstellbar sein. Die Überschneidung mit dem extrem erfolgreichen Manga- und Anime-Franchise Naruto werden viele skurril finden.

One Piece dreht sich um die Strohhutpiraten unter ihrem Kapitän Ruffy (Iñaki Godoy), die nach dem Schatz eines verstorbenen Piratenkönigs suchen. Das sogenannte One Piece ist irgendwo auf der Grandline versteckt, einem gefährlichen Meer mit unzähligen Freibeuter:innen und Ungeheuern. Schiffskoch Sanji (Taz Skylar) ist während der Reise unter anderem für die Verköstigung zuständig.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

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