"Eine der widerlichsten Kneipen, in denen ich je war": Peaky Blinders-Star Cillian Murphy enthüllt die Wahrheit über den Garrison-Pub

Der Garrison-Pub gehört zu Peaky Blinders wie die maßgeschneiderten Anzüge und Schildkappen. Hauptdarsteller Cillian Murphy zufolge war das echte Vorbild aber eine ekelhafte Absteige.

Peaky Blinders-Star Cillian Murphy über das echte Garrison: "Riskant, aufs Klo zu gehen"

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham hat für viele der Stadt Birmingham ein Gesicht gegeben – und mit ihr dem berühmten Garrison-Pub. Das heimliche Hauptquartier von Thomas Shelbys ( Cillian Murphy ) Truppe hat tatsächlich ein reales Vorbild, das allerdingswie Murphy jetzt erklärte.

Ein Behind-the-Scenes-Video von Netflix zeigt, wie der Pub aus der Serie und dem Film Peaky Blinders: The Immortal Man zum Leben erweckt wurde. Dabei enthüllt Murphy, dass das reale Lokal kein besonders gemütlicher Ort war:

Es gab einen echten Garrison-Pub in Birmingham. Wir saßen da den ganzen Tag drin und tranken Guinness. Es war eine der widerlichsten Kneipen, in denen ich je war. Es war riskant, aufs Klo zu gehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber sie machte eine Menge Spaß. Und das war das Vorbild für [den Pub in der Serie].

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Um welche Kneipe es sich tatsächlich handelt, lässt Murphy offen. Laut Daily Mail gibt es allerdings einen echten Garrison-Pub in Birmingham, der bis 2014 noch als Kneipe betrieben wurde und angeblich Vorbild der Kneipe in der Serie sein soll. Mittlerweile ist im Gebäude offenbar ein Fachgeschäft für Küchen untergebracht. Laut Birmingham Mail stand es zuvor jahrelang leer.

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Wie das Behind-the-Scenes-Video offenbart, wurde die echte Kneipe aber nicht für den Dreh des Netflix-Films The Immortal Man genutzt. Vielmehr drehte Regisseur Tom Harper die Außenszenen in Manchester und die Innenszenen im Studio. Laut Den of Geek wurden auch die Außenszenen der Serie stets in Manchester und Liverpool gedreht.

Peaky Blinders: The Immortal Man läuft seit dem 20. März auf Netflix.

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