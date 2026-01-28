Eine der wildesten Abenteuergeschichten aller Zeiten wird zur Serie: Erster Trailer enthüllt den neuen Draco Malfoy als Bösewicht

Der Herr der Fliegen gehört zu den größten Literatur-Klassikern des 21. Jahrhunderts. Jetzt wird die wilde Abenteuergeschichte als Serie neu aufgelegt. Seht hier den ersten Trailer.

Wahrscheinlich sind viele von euch damit als Schullektüre aufgewachsen: William Goldings 1954 veröffentlichter Roman Der Herr der Fliegen ist ein Klassiker der Abenteuerliteratur und gilt als Parabel für den ewigen Kampf zwischen barbarischen Instinkten und rationalem Denken. Jetzt wird die Geschichte als Serie für die BBC neu aufgelegt, die jetzt den ersten Trailer zu Lord of the Flies veröffentlicht hat.

Seht hier den Trailer zu Lord of the Flies:

Lord of the Flies - S01 Trailer (English) HD

Lord of the Flies: Darum geht's in der Abenteuerserie

Lord of the Flies dreht sich um eine Gruppe von Schuljungen, die nach einem Schiffsunglück auf einer einsamen, tropischen Insel stranden. Mithilfe von Ralph als Anführer und dem Intellektuellen der Gruppe, Piggy, beginnen sie, sich zu organisieren und Regeln für ein gemeinsames Miteinander aufzustellen. Doch Jack lässt sich das nicht gefallen. Er beginnt zu jagen und fechtet Ralphs Anführerposition an. Schon bald beginnen die Jungs, sich gegeneinander aufzulehnen.

Die Serie wurde von Jack Thorne (Enola Holmes, His Dark Materials) geschrieben, der zuletzt Adolescence bei Netflix zum absoluten Hit machte. Neben Winston Sawyers (The Crow Girl) als Ralph ist in Lord of the Flies unter anderem David McKenna als Piggy zu sehen, der schon bald eine der Hauptrollen in Greta Gerwigs Narnia-Adaption auf Netflix innehat. Bösewicht Jack wird hingegen von Lox Pratt dargestellt, der in der neuen Harry Potter-Serie als Draco Malfoy zu sehen sein wird. Ihr solltet euch diese Namen also unbedingt jetzt schon mal vormerken.

Die Prominenz hinter dem Projekt hört nicht auf, denn der Score der Serie wurde laut Deadline von Cristobal Tapia de Veer geschrieben, der für das ikonische Intro von The White Lotus verantwortlich zeichnet. Das Intro von Lord of the Flies stammt hingegen von niemand Geringerem als Hans Zimmer (Interstellar) und Kara Talve (Tattooist of Auschwitz).

Wann und wo kommt Lord of the Flies?

Lord of the Flies startet am 8. Februar 2026 in Großbritannien bei der BBC. Die Serie umfasst vier Episoden, bei denen Marc Munden (Der geheime Garten) als Regisseur fungierte. In Deutschland wird die Serie ab dem 24. Februar auf Sky bzw. WOW im Streaming-Abo zu sehen sein.

