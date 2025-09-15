Eine klassische Star Trek-Figur wird nie in Strange New Worlds vorkommen: "Macht keinen Sinn"

Die 3. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds ist über die Bühne gegangen und die nächste Season ist schon in Arbeit. Auf ein klassisches Enterprise-Crew-Mitglied wird man aber vergeblich warten.

In Star Trek: Strange New Worlds kommen allerhand klassische Enterprise-Crew-Mitglieder vor, die Fans seit der Originalserie Raumschiff Enterprise kennen. Erst in Staffel 3, die mittlerweile komplett auf Paramount+ vorliegt, gesellte sich etwa Schauspieler Quinn Martin als Scotty hinzu. Doch während weitere Neuinterpretationen von Figuren durchaus in Betracht gezogen werden, ist ein Charakter absolut tabu, wie die Showrunner Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers jetzt offenbarten.

Welche Star Trek-Figuren ihr in Strange New Worlds erwarten könnt – und welche nicht

Im Interview mit TrekMovie sprachen die Star Trek: Strange New Worlds-Macher über die Entwicklungen in Staffel 4 und darüber hinaus. Geplant sind fünf Seasons, die damit enden sollen, dass Kirk (John Wesley) das Kommando der USS Enterprise übernimmt. Danach geht es eventuell mit einem Spin-off weiter. Dieser kanonische Zeitplan schließt konkret eine Figur für die aktuelle Serie aus: Pavel Chekov. Der junge russische Fähnrich nämlich erst in Staffel 2 der Originalserie vor. "Chekov macht keinen Sinn", meint Myers deshalb.

So sah Pavel Chekov in der Star Trek-Vergangenheit aus:

Zwei andere Enterprise-Ikonen haben aber durchaus Potential, in die letzten beiden Staffeln von Strange New Worlds aufgenommen zu werden: Hikaru Sulu und Dr. McCoy. Bestätigen wollten die beiden Showrunner ihre Inklusion noch nicht. Myers gab aber folgendes, sehr diplomatisch formuliertes Statement dazu:

Wir haben als Fans die gleichen Fragen. Wir schauen uns das an und fühlen diese Fragen ebenfalls. Was wir versprechen möchten, ist, dass viele dieser Fragen behandelt oder zumindest gestellt werden. Wir als Zuschauer wollen die gleiche Erfahrung, die ihr als Zuschauer:innen wollt.

So bleibt die Rolle von Chekov vorerst bei dem bereits 1994 verstorbenen Walter Koenig aus der Originalserie und seinem 2016 tragisch verunglückten Nachfolger Anton Yelchin aus dem Reboot der Kelvin-Zeitlinie.

Staffel 4 von Star Trek: Strange New Worlds ist bereits im Kasten und befindet sich derzeit in der Post-Produktion. Die 5. und letzte Season wird ab kommender Woche gedreht.