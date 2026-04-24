Eine Originalfigur fehlt im Scrubs-Revival – doch ein Fan hat sie im Hintergrund entdeckt

Viele Fanlieblinge aus der Scrubs-Originalserie sind auch im aktuellen Revival mit an Bord. Ein alter Mitbewohner von J.D. und Turk tauchte aber nur ganz kurz in einer Fantasie-Szene auf.

Das Scrubs-Revival hat schon viele beliebte Figuren aus der Originalserie Scrubs - Die Anfänger zurückgebracht. Allerdings fehlen auch ein paar Fanlieblinge. Krankenhausanwalt Ted ist nicht dabei, weil Schauspieler Sam Lloyd 2020 verstorben ist, und Dr. Kelso (Ken Jenkins) fehlt, soll aber vielleicht in einer potentiellen Staffel 2 auftauchten. Aber was ist eigentlich mit dem ehemaligen WG-Mitbewohner von J.D. (Zach Braff) und Turk (Donald Faison)?

Habt ihr ihn in J.D.s Tagtraum aus Staffel 10, Folge 4 entdeckt?

Scrubs-Hund Rowdy hat nur einen kurzen Auftritt im Revival der Kultserie

Der ausgestopfte Labrador Rowdy tauchte erstmals in der 2. Episode der 1. Scrubs-Staffel als dritter Mitbewohner von J.D. und Turk auf. Er war kein Hund, den die beiden Nachwuchsärzte im lebendigen Zustand hatte, sondern ein taxidermischer Fund vom Flohmarkt, der zum ständigen Begleiter wurde. Was in der Zeit zwischen Originalserie und Revival aus Rowdy wurde, ist nicht ganz klar. In Staffel 10 kommt er aber nur ganz kurz als Teil von einem Tagtraum J.D.s vor.

Ein Reddit -User entdeckte Rowdy sofort im Hintergrund von Staffel 10, Folge 4, als es darum ging, was J.D. aus seiner neuen Wohnung machen wird:

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Allzu viele scheinen Rowdy aber auch nicht vermisst zu haben. Bei waschechten (menschlichen und lebendigen) Fanlieblingen war das anders. Aber was das angeht, lieferte die neue Scrubs-Season zumindest im 1. Staffelfinale ab.

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Wie geht es mit Scrubs auf Disney+ weiter?

Letzten Mittwoch ging die fünfte von insgesamt neun neuen Scrubs-Episoden beim hiesigen Disney+ online. Mit etwas Verzögerung zur US-Veröffentlichung geht es dort wöchentlich weiter bis zum Staffelfinale am 20. Mai. Ob die Serie danach mit einer 2. Season fortgesetzt wird, ist noch nicht raus.