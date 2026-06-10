"Eine seiner brillanten Schauspielleistungen": Clint Eastwood lobt John Wayne, obwohl sich beide nicht ausstehen konnten

Die berufliche Beziehung zwischen den Hollywood-Stars John Wayne und Clint Eastwood war angespannt. Trotzdem konnte sich Letzterer mit Lob für eine Performance seines Kollegen nicht zurückhalten.

Auch wenn sie beide zu den größten Western-Legenden überhaupt zählen, waren die Stars John Wayne (Rio Bravo) und Clint Eastwood (Zwei glorreiche Halunken) nicht gut aufeinander zu sprechen. Wayne soll Eastwood zum Beispiel einen Brief geschrieben haben, als dieser sein Regiedebüt Ein Fremder ohne Namen drehte. Darin bescheinigte ihm dieser, dass er überhaupt keine Ahnung von dem haben soll, was er da macht. Eastwood wiederum war kein Fan von der Art der Cowboys, die Wayne in seinen Filmen meist darstellte.

Trotzdem gibt es eine John Wayne-Performance, die Eastwood bis heute zutiefst beeindruckt. Sie stammt aus einem komplexen Western-Meilenstein, der es einem bezüglich seiner Hauptfigur alles andere als leicht macht.

Clint Eastwood hat nur Lob für John Wayne in Der schwarze Falke übrig

In Der schwarze Falke von John Ford, der auch unter dem Originaltitel The Searchers bekannt ist, spielt Wayne den verbitterten Cowboy Ethan Edwards. Dieser begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, nachdem die Familie seines Bruders von Comanchen getötet und seine Nichte verschleppt wurde. Dabei ist die Hauptfigur des Films offen rassistisch angelegt, was sich für viele mit den mindestens erzkonservativen Ansichten des Schauspielers überschneidet.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Der schwarze Falke aka The Searchers schauen:

The Searchers - Trailer (English)

Im Interview mit Film Comment von 2005 sprach Eastwood laut SlashFilm über Waynes Performance in Der schwarze Falke. Hier geht er auf die Szene ein, in der Ethan die Leiche der Schwester seiner Nichte gefunden hat und darauf nur entgegnet: "Frag mich niemals, was ich gesehen habe":

Das ist eine seiner brillanten und mutigen Schauspielleistungen, denn er scheute sich nicht davor, den unverhohlenen Rassismus zu spielen. Und wenn man ihm in diesem Moment in die Augen blickt, weiß man, dass er nichts Gutes gesehen hat. Man würde sich fast ärgern, wenn er anfangen würde, es zu erklären.

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Fords Klassiker von 1956 ist generell ein absoluter Meilenstein des Western-Genres, den beispielsweise auch Meisterregisseur Steven Spielberg vor jedem Dreh seiner eigenen Filme wieder schaut. Neben den mitunter monumentalen Bildern besticht Der schwarze Falke bis heute durch seine komplexe John Wayne-Performance, der seine rassistische Hauptfigur genauso getrieben wie zerrissen verkörpert.

Wo und wie kann man Der schwarze Falke schauen?

Wenn ihr euch jetzt von dem Western-Meilenstein und John Waynes Schauspielleistung überzeugen wollt oder den Film noch gar nicht kennt, könnt ihr Der schwarze Falke bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime oder Apple TV leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist er derzeit nirgends verfügbar.