"Eine unterschätzte Perle": Disney+-Nutzer lobt einen der unbekannteren Disney-Zeichentrickfilme bei Reddit und bekommt viel Zuspruch

Nicht jeder Disney-Trickfilm wird zu einem Megaerfolg. Aber manchmal floppen Filme auch völlig zu unrecht, was viele Menschen in diesem Fall bestätigen würden.

Immer wieder fallen Filme bei den Kritiken durch und floppen an den Kinokassen. Allerdings ist das nicht immer gerechtfertigt. Deshalb passiert es, dass solche Filme im Nachhinein noch zum richtigen Kult werden. Einer dieser zu Unrecht unterschätzten Filme scheint Bärenbrüder von Disney zu sein. Dieser Film zeigt einmal mehr, dass Kritik und Publikum sehr unterschiedlicher Meinung sein können.

Bärenbrüder markierte das Ende einer Ära für Disney

Zwar war Bärenbrüder eigentlich kein finanzieller Flop. Mit den neuen, computeranimierten Filmen wie Findet Nemo konnte er aber nicht mehr mithalten. Er wurde von Disney trotz beachtlichen Einnahmen (250 Millionen US-Dollar bei 46 Millionen US-Dollar Budget) als Enttäuschung bezeichnet, da andere Filme finanziell und bei den Kritiken wesentlich erfolgreicher waren.

Bärenbrüder zählt als einer der letzten, wenn nicht der letzte, Zeichentrickfilme von Disney, wobei auch Küss den Frosch noch 2D-animiert war und auch Winnie Puuh von 2011 im klassischen Zeichentrickstil produziert wurde. Dennoch markierte Bärenbrüder das Ende der klassischen Zeichentrick-Animation von Disney, da danach vorwiegend 3D-Animationen folgten.

Für viele Fans gilt Bärenbrüder jedoch als stark unterschätzt. Das zeigt sich auch an einem Reddit-Post , der kürzlich von User PizzyJoanFalhatcher abgesetzt wurde:

Bärenbrüder ist eine unterschätzte Perle. Ich weiß, als der Film rauskam, waren die Kritiker nicht gerade begeistert. Ich hatte ganz vergessen, wie gut er ist, bis ich ihn heute Nachmittag auf Disney+ gesehen habe. Die Animation ist absolut atemberaubend, mit das Beste, was Disney je gemacht hat.

Auch interessant:

Die Kommentare unter diesem Post sind zahlreich und stimmen begeisternd zu. Neben der Animation wird vor allem die Chemie der beiden Hauptfiguren und der Umgang mit der Natur gelobt. Bärenbrüder ist aufgrund der emotionalen Tiefe und künstlerischen Qualität sicher einen zweiten Blick wert.