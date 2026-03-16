Eine von Netflix' am längsten laufenden Serien kehrt zurück – aber zwei wichtige Stars werden fehlen

Virgin River beweist sich seit Jahren als zuverlässige Erfolgsproduktion auf Netflix. Die angekündigte Staffel 8 bringt jedoch zwei große Umstellungen für Fans der Serie.

Nachdem Fans sich kürzlich über den Release von Staffel 7 des Netflix-Dauerbrenners Virgin River freuen durften, gibt es jetzt schlechte Nachrichten für die bestätigte 8. Staffel: Zwei Hauptdarsteller:innen der Serie werden den Cast bis auf Weiteres verlassen.

Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler für die 7. Staffel von Virgin River!

Virgin River auf Netflix verliert zwei Hauptcharaktere

Patrick Sean Smith, Macher der Serie, bestätigte letzte Woche gegenüber Deadline , dass Marco Grazzini (Mike) und Lauren Hammersley (Charmaine) in Staffel 8 von Virgin River nicht zurückkehren werden. Er begründet diese Entscheidung mit der Zukunftssicherung der Serie:

Ich versuche einfach, die Langlebigkeit der Serie im Blick zu behalten und sicherzustellen, dass die Figuren, die wir beibehalten, genug Handlungspotenzial in sich tragen, um weiterzumachen.

Der Polizist Mike Valenzuela war fünf Staffeln lang, Charmaine Hammersley sogar alle sieben Staffeln der Serie als Hauptcharakter dabei. Smith schließe eine Rückkehr für keinen der beiden aus – vor allem Mike wolle man so lange "zurückhalten", bis es wieder eine neue Story für ihn gibt.

Das passiert mit Mike und Charmaine in der 7. Staffel von Virgin River

Beide Charaktere durchleben in der 7. Staffel heftige Einschnitte: Mike muss damit zurechtkommen, dass Brie (Zibby Allen) seinen Heiratsantrag abgewiesen hat und findet dabei neue Hoffnung bei der ehemaligen Polizistin Victoria (Sara Canning). Die beiden werden ihr neues Glück wohl vorerst off-screen aushandeln.

Ähnlich ging es auch Charmaine, die am Ende der 6. Staffel mit ihren Zwillingen verschwand und erst am Ende der 7. Staffel von Brie aus den Fängen ihres Chefs befreit wurde. Damit ist sie bereits in Staffel 7 kaum zu sehen gewesen und auch eine Rückkehr für Staffel 8 sei vorerst nicht geplant.

Ob es bei diesen beiden Verlusten bleibt, oder ob noch mehr Einschnitte auf uns zukommen, bleibt abzuwarten. Bis es mehr Infos gibt, könnt ihr alle 7 Staffeln von Virgin River im Streaming-Abo bei Netflix finden.