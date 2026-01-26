Einen der besten Filme 2025 gibt's erstmals im Abo: Er hat fast alle überrascht

Ab heute streamt eine der echten Film-Überraschungen 2025 bei Paramount+. Fast 10 Jahre steckte der Comedy-Reboot in der Produktionshölle, bevor er mit Liam Neeson und Pamela Anderson gerettet wurde.

Hättet ihr vor 12 Jahren gefragt, ob die Welt einen Reboot von Leslie Nielsens Kult-Comedy Die nackte Kanone braucht, hätte ich dankend abgewunken. Damals wurde der geplante Neustart von Die Nackte Kanone gemeldet, mit Hangover-Star Ed Helms in der Hauptrolle. Es folgte ... nichts. Oder besser: Es folgte das langwierige Schmoren in der Produktionshölle Hollywoods und eine unbeantwortete Frage. Warum sollte man die Reihe ohne den 2010 verstorbenen Leslie Nielsen überhaupt fortsetzen?

Entsprechend skeptisch war ich, als Produzent Seth MacFarlane die Zügel in die Hand nahm und Taken-Darsteller Liam Neeson für die Hauptrolle des zerstörerischen Klamauk-Cops Frank Drebin zusagte. Die nackte Kanone als positive Überraschung zu beschreiben, ist deswegen fast eine Untertreibung. Ich hätte jedenfalls nicht prophezeit, dass dieser Komödien-Neustart es sogar in die Top 10 der besten Filme 2025 schaffen würde.

Neu im Stream: Die nackte Kanone ist ein Feuerwerk aus Lachern mit einem glänzenden Liam Neeson

Seit heute streamt Die nackte Kanone erstmals in einer Abo-Flat und zwar bei Paramount+. Wer den Film zum Kinostart im vergangenen Juli verpasst hat, kann ihn also daheim nachholen. Vorwissen ist nicht nötig bei dem Lachfeuerwerk, das die alte Reihe ehrt und trotzdem auf eigenen Beinen steht. Die Story ist denkbar simpel: Liam Neeson spielt Frank Drebin Jr., den Sohn von Leslie Nielsens Figur, der ebenfalls bei der Polizei in Los Angeles arbeitet. Wegen eines mysteriösen Todesfalls steht eines Tages Beth Davenport (Pamela Anderson) in seinem Büro. Sie vermutet hinter dem Unfalltod ihres Bruders das Komplott eines reichen Geschäftsmannes (Danny Huston).

Allerdings schaut niemand Frank Drebin (Jr.) bei der Arbeit zu, weil einen die Lösung des Falls auf die Folter spannt. Viel mehr Spaß macht es, Liam Neeson dabei zuzusehen, wie er eine Schneise der zerstörerischen Blödelei durch L.A. zieht, ob er nun eine Ladestation für E-Autos aus dem Boden reißt oder Horden von Bösewichten zusammenklappt. Die nackte Kanone stellt uns die Cartoon-Version von Liam Neesons Actionhelden vor: total übertrieben, aber mit dem gleich stoischen Ernst, den wir aus 96 Hours oder The Commuter kennen. In meinem Film-Check zu Die nackte Kanone lautete das Fazit zum Kinostart deshalb:

Liam Neeson erweist sich in Die nackte Kanone als perfekte Besetzung. Er liefert nicht nur eine seiner mutigsten Darstellungen ab, sondern wird von einem Drehbuch unterstützt, das dank einer enormen Dichte an irrwitzigen Gags mit seinem Elan mithalten kann.

Die nackte Kanone streamt seit dem heutigen 29. Januar 2026 im Abonnement von Paramount+. Alternativ kann man den Film bei den üblichen Kauf- und Leihanbietern beziehen. Wer die Originalreihe (Die nackte Kanone, Die nackte Kanone 2 1/2, Die nackte Kanone 33 1/3) nachholen will, kann die Trilogie derzeit sowohl bei Paramount+ als auch bei Sky/WOW streamen.

Liam Neeson wird übrigens schon bald ins Kino zurückkehren. Er spielt an der Seite von Stranger Things-Star Joe Keery in der Horrorkomödie Cold Storage mit.