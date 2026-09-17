Einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten kann man seit 2 Monaten gratis streamen und niemand hat es gemerkt

Seit fast 40 Jahren prägt dieses Sci-Fi-Meisterwerk sowohl das Cyberpunk-Subgenre, als auch das ganze Medium Anime. Wer noch nie in den Genuss kam, hat jetzt die beste Chance.

"Neo-Tokyo is about to explode!", hieß es damals reißerisch im internationalen Trailer zum Anime-Blockbuster Akira, mit dem Manga-Künstler Katsuhiro Otomo seine eigene Vorlage animierte. Und die Vorschau hatte nicht zu viel versprochen: Das Cyberpunk-Highlight ist eine absolute Zerstörungsorgie mit komplexer Story, unglaublichen Bildern und Animation, die seit 1988 keinen Tag gealtert zu sein scheint. Schlichtweg einer der besten Science-Fiction-Film – auch jenseits des Anime-Mediums.

Streamen kann man Akira gerade in keiner Abo-Flat, aber das macht auch gar nichts. Denn die Rechteinhaber haben den vollständigen Film vor zwei Monaten in mehreren Versionen komplett kostenlos online zur Verfügung gestellt.

Sci-Fi-Meisterwerk Akira streamt komplett kostenlos auf YouTube

Akira spielt mehrere Jahre nach dem Dritten Weltkrieg im neuaufgebauten Neo-Tokio. Ein in Neonlichtern badender Großstadtmoloch, in dem Studierende und Aufständige sich Kämpfe mit der Polizei liefern, die es gleichzeitig mit rivalisierenden Biker-Gangs zu tun bekommt. Eine davon wird von Kaneda (Mitsuo Iwata) angeführt, der mit seinem roten Motorrad die Straßen unsicher macht. Die Gewalt eskaliert auf ungeahnte Weise, als sein Kindheitsfreund Tetsuo (Nozomu Sasaki) mit einem geheimen Regierungsexperiment in Berührung kommt, das telekinetische Kräfte in ihm erweckt.

Der sonst so duckmäuserische Tetsuo wird zum Avatar der Zerstörung und droht auf der Suche nach einer mysteriösen Gestalt namens Akira jene Katastrophe nachzuspielen, die damals zur Zerstörung der Stadt führte und damit den Krieg auslöste ...



Hier könnt ihr Akira direkt auf YouTube streamen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Online gestellt wurde der Sci-Fi-Anime vom YouTube-Kanal Anime Manga Official, der zum japanischen Verlag und Großkonzern Kondansha gehört. Akira könnt ihr dort in mehreren Versionen in HD-Qualität streamen – in der englischen Synchronfassung oder im japanischen Original mit englischen Untertiteln zum Beispiel. Diese UT könnt ihr euch übrigens auch automatisch auf Deutsch übersetzen lassen.

Falls ihr doch lieber eine der deutschen Synchros streamen wollt, gibt es den Science-Fiction-Meilenstein, der zum ersten großen Anime-Botschafter im Westen wurde, auch als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple und Co. oder als physische Heimkinoversion von Universum und Leonine.

Und für noch mehr Genre-Highlights, die in der nächsten Zeit anstehen, hört ihr am besten in unsere Streamgestöber-Folge rein:

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.