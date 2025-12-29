Einen der größten Fantasy-Blockbuster 2025 könnt ihr jetzt zu Hause streamen

Der Film ist erst vor wenigen Monaten in den Kinos gestartet und schon kann er zu Hause gestreamt werden. Einer der größten Fantasy-Blockbuster 2025 erscheint für den digitalen Erwerb.

Jon M. Chus Adaption des absoluten Hit-Musicals Wicked war der große Fantasy-Erfolg 2024. Im November letzten Jahres erschien nur ein Jahr später die direkt im Anschluss gedrehte Fortsetzung Wicked: Teil 2. Auch dieser konnte sich mit einem Einspielergebnis von über 530 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ) wieder besonders gut an den Kinokassen behaupten. Wenn ihr den Film im Kino verpasst habt, könnt ihr ihn ab sofort bequem zu Hause streamen.

Fantasy-Blockbuster Wicked: Teil 2 erscheint bei Amazon, iTunes und Co.

Wie Collider berichtete, hatte Universal in USA wie schon beim ersten Teil einen spontanen Heimkino-Start am 30. Dezember 2025 für Wicked: Teil 2 angekündigt. Dies führte zunächst zu Verwunderung, da der Film zu diesem Zeitpunkt nach wie vor erfolgreich in den Kinos läuft. Beim ersten Teil hat sich diese Strategie für Universal allerdings bezahlt gemacht, da der digitale Verkauf für Wicked besonders luktrativ ausfiel. Die Kinos litten jedoch am meisten unter dieser Aktion.

In Deutschland wurde dem Film dagegen wie auch bei Teil 1 einige Wochen länger Zeit zwischen Kinostart und digitalem Release gegeben. Hierzulande erscheint Wicked 2 am heutigen 21. Januar 2026 als digitale Kaufversion bei den üblichen Anbietern wie Amazon und iTunes.

Wicked 2 streamen: Darum geht's im Fantasy-Blockbuster

Der zweite Teil von Wicked erzählt die Geschichte der Freundschaft der guten Hexe Glinda (Ariana Grande) und vermeintlichen bösen Hexe des Westens Elphaba (Cynthia Erivo) zu Ende und bietet dabei wieder jede Menge Musical-Einlagen mit Songs aus der zweiten Hälfte des Bühnenstücks. Fans konnten sich auch für die Fortsetzung wieder schwer begeistern, auch wenn die Pressestimmen dieses Mal ein wenig verhaltener ausfielen.

