Einen der größten Sci-Fi-Blockbuster 2025 könnt ihr jetzt zu Hause streamen

In einigen Kinos läuft einer der größten Sci-Fi-Blockbuster vom letzten Jahr immer noch, doch schon jetzt kann man ihn zu Hause streamen. Die Romanvorlage des Films wurde bereits in den 1980er Jahren einmal verfilmt.

Bis heute ist Stephen King einer der produktivsten Schriftsteller, vorrangig im Horror-Bereich. Mittlerweile kann man sich jedoch darauf verlassen, dass jedes Jahr nicht nur ein neues Buch von dem Autor erscheint, sondern auch mindestens eine filmische Adaption seiner bisherigen Werke. Vergangenes Jahr war vorwiegend für Fans seines Pseudonyms Richard Bachmann ein großes Jahr, da mit The Long Walk und The Running Man gleich zwei seiner Werke (neu) verfilmt wurden. Letztgenannter Sci-Fi-Film ist neuerdings zum Streamen verfügbar.

Worum geht es im Sci-Fi-Film The Running Man?

The Running Man erzählt die Geschichte einer dystopischen Zukunftsversion der USA, in der sich die Medien- und Unterhaltungskonzerne an der Macht befinden. Die Schere zwischen Arm und Reich ist immens und um die eigene Macht zu erhalten, sowie das Volk bei Laune zu halten, warten die Netzwerke mit spektakulären Shows auf.

Die spektakulärste Sendung von allen ist der Running Man, bei dem mehrere Kandidaten für einen Monat durch das ganze Land auf Leben und Tod gejagt werden. Um seiner kranken Tochter zu helfen, nimmt Ben Richards ( Glen Powell), der wütendste Mann der Nation, an dem Wettbewerb teil und wird zum Gesicht einer Rebellion.

The Running Man wurde von Edgar Wright (Cornetto-Trilogie) inszeniert und ist die bereits zweite Verfilmung der Romanvorlage, nachdem 1987 eine erste Adaption mit Arnold Schwarzenegger in den Kinos lief. Der neue Film orientiert sich jetzt deutlich stärker an dem Buch.

Hauptdarsteller Glen Powell auch auch schon seinen nächsten Film in der Pipeline, dem bereits ein vielversprechender Trailer spendiert wurde.

The Running Man bereits jetzt zum Streamen erhältlich

In einigen Kinos läuft der Film sogar noch, doch bereits jetzt kann The Running Man zu Hause über die üblichen VoD-Plattformen wie Amazon und Co. gestreamt werden. Darüber hinaus hat Leonine die physische Heimkinoversion für den 6. März dieses Jahres angekündigt.