Einen der größten Sci-Fi-Blockbuster des Jahres könnt ihr jetzt streamen: Er lief erst vor 7 Wochen im Kino

Vor nicht einmal acht Wochen erschien ein bildgewaltiges Sci-Fi-Sequel im Kino, dass sich an den Kassen zum massiven Flop entwickelte. Jetzt gibt es den Film unter anderem bei Amazon.

Die Ideen der 80er haben ausgedient. Das zumindest könnte man mit Blick auf den Flop von Tron: Ares im Kino annehmen: Der optisch imposante Sci-Fi-Blockbuster, der den Klassiker Tron von 1982 und dessen Sequel Tron: Legacy von 2010 fortsetzt, ging an den Kassen kolossal unter. Aber jetzt bekommt er eine zweite Chance: als digitale Kaufversion.

Tron Ares jetzt bei Amazon: Wie gut ist der Sci-Fi-Blockbuster wirklich?

In der Welt von Tron: Ares ist eine Schlacht zwischen zwei Konzernen entbrannt, die beide die Programme der digitalen Welt in die unsrige holen wollen. Und während ENCOM-Vorsitzende Eve (Greta Lee) friedliche Absichten hegt, experimentiert Dillinger Inc.-Chef Julian (Evan Peters) mit Waffentechnologie. Er zerrt das Programm Ares (Jared Leto) in die menschliche Realität: den perfekten Soldaten, der ihm dabei helfen soll, die Konkurrenz auszuschalten.

Der ENCOM-Konzern wird von Ares attackiert und Eve in die digitale Welt gesperrt. Sie sucht nach einem Ausweg – und findet dabei heraus, dass Ares ihr näher steht als gedacht.

Angeblich machte Ares seit dem Kinostart am 9. Oktober über 130 Millionen US-Dollar Verlust – das war in manchen Fällen bereits genug, um ein ganzes Franchise zu begraben. Ob es nach dem Flop mit dem Tron-Universum auf der Leinwand noch weitergeht, wird sich zeigen.

Dabei reagierte das Publikum eigentlich nicht schlecht auf das Sci-Fi-Sequel: Bei Rotten Tomatoes liegt die Publikumsbilanz bei 84 Prozent, die Moviepilot-Community würdigt den Film immerhin mit 6 Punkten. Bei solchen Zahlen hätte er einen derartigen Untergang nicht verdient.

Aber wer weiß? Vielleicht steht ihm ein zweites Leben als Hit im Stream bevor. Kaufen könnt ihr den Film ab sofort etwa bei Amazon, Apple TV und Magenta TV. Wann er im Streaming-Abo bei Netflix oder Prime Video startet, ist noch nicht bekannt. Als Regisseur des Sci-Fi-Blockbusters fungierte Joachim Rønning (Fluch der Karibik 5).

