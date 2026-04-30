Einen der neuen Scrubs-Ärzte kennt ihr aus einer Fantasyserie, die zum kompletten Netflix-Desaster wurde

Im Scrubs-Revival tummeln sich nicht nur altbekannte Fan-Favoriten, sondern auch neue Anfänger-Ärzte. Einer davon wird von Jacob Dudman gespielt, den man bereits als Fantasy-Fee aus einer Netflix-Serie kennt.

Fans von Scrubs - Die Anfänger feiern am Scrubs-Revival aka Staffel 10 natürlich vor allem das Wiedersehen mit J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) und Elliot (Sarah Chalke) aus dem damaligen Cast. Im Sacred Heart Hospital werden aber nach wie vor Nachwuchsärzt:innen ausgebildet und einer davon ist der Brite Dr. Asher Green, gespielt von Jacob Dudman. Den kennen Leute mit Netflix-Abo vielleicht schon aus einer Fantasyserie, die mit reichlich Absetzungsdrama zugrunde ging.

Dr. Green aus dem Scrubs-Revival war auch Fantasy-Fee Sam aus der Netflix-Serie The Winx Saga

Erinnert ihr euch noch an Fate: The Winx Saga? Die Netflix-Serie adaptierte von 2021 an den kindgerechten Fantasy-Cartoon Winx Club für ein Young-Adult-Publikum. Scrubs-Arzt Jacob Dudman war darin als Erdenfee Sam Harvey zu sehen, der dank seiner übernatürlichen Fähigkeiten durch Wände und Gegenstände schreiten kann – erst in einer wiederkehrenden Nebenrolle, ab Staffel 2 auch im Hauptcast. Darüber hinaus könntet ihr den englischen Schauspieler aus Serien wie Die Medici - Herrscher von Florenz, The Stranger, Primal oder dem Netflix-Film The Last Kingdom: Seven Kings Must Die kennen.

Mehr noch als die Winx Saga-Story über Feen und ihre elementaren Fähigkeiten, ist heute aber das Drama um das frühzeitige Ende des Netflix-Formats im Gedächtnis geblieben. 2022 hatte der Streaming-Dienst sage und schreibe 22 Serien abgesetzt, viele davon (wie auch Winx Saga) ohne den Fans einen ordentlichen Abschluss zu geben. Dann disste der Serienschöpfer auch noch den Showrunner und am Ende wurde die Fantasy-Story nur noch in Comic-Form fortgeführt. Immerhin mehr, als viele andere Netflix-Serien erhielten.

Auch vom Scrubs-Revival wurde noch keine 2. Season bestellt. Bleibt zu hoffen, dass Fans in dem Fall nicht auf einem ärgerlichen Cliffhanger sitzengelassen werden ...

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Wie geht es mit der neuen Scrubs-Serie auf Disney+ weiter?

Letzten Mittwoch ging die sechste von insgesamt neun neuen Scrubs-Episoden beim hiesigen Disney+ online. Mit etwas Verzögerung zur US-Veröffentlichung geht es dort wöchentlich weiter bis zum Staffelfinale am 20. Mai. Auch die Originalserie von damals könnt ihr bei dem Streamer abrufen, aber Vorsicht: Staffel 9 zählt nicht mehr zur Kontinuität der Gesamterzählung!