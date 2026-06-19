Einer der aktuell besten Regisseure dreht Film über einflussreichen KI-Mogul: Jetzt lässt Amazon ihn fallen und das Timing ist auffällig

Der Challengers- und Queer-Regisseur Luca Guadagnino hat seinen Film über Sam Altman schon fast fertig. Jetzt muss er aber ein neues Zuhause dafür suchen.

Amazon will mit dem neuen Film des momentan vielleicht besten Regisseurs, Luca Guadagnino, plötzlich nichts mehr zu tun haben und lässt ihn mehr oder weniger kalt fallen. Was zeitlich sehr nah mit dem Abschluss eines gigantischen Deals zwischen Amazon und OpenAI zusammenfällt – genau der Firma, um dessen Chef sich der Film drehen soll.

Amazon lässt den neuen Sam Altman-Film von Luca Guadagnino fallen

Spätestens seit Call Me by Your Name zählt Guadagnino zu den gefragtesten Regisseuren unserer Zeit. Endgültig zementiert hat er seinen Ruf mit Kritikerlieblingen wie Challengers oder Queer. Sein nächster Film kommt laut Variety bei den ersten Test-Screenings ebenfalls hervorragend an. Nur nicht bei der eigentlich Heimat Amazon.

Die Amazon MGM Studios haben den Film laut dem Bericht des Branchenmagazins mittlerweile fallengelassen. Der Streifen soll Artificial heißen und sich vor allem um den umstrittenen OpenAI-CEO Sam Altman (Andrew Garfield) drehen. Insbesondere um die Zeit, in der der KI-Mogul kurzzeitig gefeuert und wenig später direkt wieder angeheuert wurde.

Dass Amazon jetzt lieber die Finger von diesem Stoff lässt, soll laut Variety daran liegen, dass Amazon und OpenAI gerade erst eine umfangreiche Partnerschaft eingegangen sind. Die umfasst unter anderem eine Investition von stolzen 50 Milliarden US-Dollar seitens Amazon. Außerdem sei der Amazon-CEO Jeff Bezos auch privat mit Sam Altman befreundet, der unter anderem seine Hochzeit besucht haben soll.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende News von uns.

Da passt ein Film, in dem Elon Musk und Sam Altman wohl die "am wenigsten sympathischen" Figuren sind und offenbar in keinem besonders guten Licht dargestellt werden, allem Anschein nach nicht mehr so richtig gut ins Programm. Oder, wie Amazon es formuliert:

Wir haben größten Respekt und Bewunderung für Luca Guadagnino als preisgekrönten Filmemacher – von einer langjährigen Beziehung ganz zu schweigen, die wir gern fortführen würden. Wir glauben, dass es Artificial dienlicher ist, von einem anderen Studio veröffentlicht zu werden und arbeiten eng mit dem Team der Filmemacher zusammen, um für den Film eine neue Heimat zu finden.

Was passiert jetzt mit Artificial, dem KI-Film von Luca Guadagnino?

Zum Glück verschwindet der Film jetzt nicht einfach komplett in der Versenkung. Stattdessen soll er anderen Studios angeboten werden, denen der Stoff dann hoffentlich nicht ebenfalls zu heikel erscheint. Neben Andrew Garfield als Sam Altman wird Ike Barinholtz in der Rolle des Elon Musk zu sehen sein. Auch Monica Barbaro und Yura Borisov spielen mit.