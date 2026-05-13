Einer der am meisten erwarteten Horrorfilme 2026: So gut ist Teenage Sex and Death at Camp Miasma mit Akte X-Star Gillian Anderson

Gillian Anderson ist eine verführerische Horror-Ikone in der Slasherkomödie Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke schreibt in ihrer Kritik, was euch erwartet.

Wenn man dem Serienklassiker Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI eines vorwerfen kann, dann, dass Gillian "Dana Scully" Anderson darin nie mit einem frittierten Hähnchenschenkel einen Dip penetriert, als handele es sich um einen Outtake aus 9 1/2 Wochen. Nun wurde dieses mediengeschichtliche Malheur ausgebessert. Das verdanken wir einer neuen Slasherfilm-Extravaganza mit dem sprechenden Titel Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Genre-Fans haben den neuen Film von Jane Schoenbrun schon seit einer Weile auf dem glühenden Schirm, denn der Vorgänger I Saw the TV Glow schlug 2024 in Sundance Wellen und landete auf mehreren Jahresbestenlisten, darunter auch in der von Moviepilot. Gestern hat Teenage Sex and Death at Camp Miasma seine Weltpremiere beim Filmfestival in Cannes gefeiert.

Gillian Anderson spielt eine einsiedlerische Horror-Diva

Besagter prickelnder Chickenwing gehört zum ersten gemeinsamen Abendessen von Kris (Hannah Einbinder), einer queeren Filmemacherin, die ein angestaubtes Horror-Franchise rebooten soll, und Billy (Gillian Anderson), dem Final Girl aus dem ersten Teil. Einst war Billy der Star von Camp Miasma, in dem ein Killer namens "Little Death" (!) mit einer phallischen Lanze Teenager aufspießt. Doch während Camp Miasma ein langes Franchise-Leben à la Freitag der 13. antrat, zog sich Billy aus der Öffentlichkeit zurück.

Schaut euch hier den Trailer für Teenage Sex and Death at Camp Miasma an:

Teenage Sex and Death at Camp Miasma - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Kris reist zu Billys abgelegener Villa nahe des Originaldrehorts, um sie von ihrem Projekt zu überzeugen. Bei dem Teenie-Geschnetzel erlebte die angesagte Regisseurin einst ihr sexuelles Erwachen. Es steckt also ein wesentlich tieferes Begehren hinter diesem Trip in ein Winterwunderland aus Matte Paintings und Memorabilia, als es ihre Agentin (Sarah Sherman), das Produktionsteam (u.a. Dylan Baker) und wohl auch Kris selbst ahnen.



Teenage Sex and Death at Camp Miasma bietet mehr Lacher als Schocker

Teenage Sex and Death at Camp Miasma ist ein Meta-Horrorfilm, in dem der "Horror" verhältnismäßig kleingeschrieben wird, wenigstens was die furchterregende Erfahrung betrifft. Zuallererst lockt der Film mit seinem verführerisch-blutigen Sog, der Anziehungskraft von Gillian Anderson und Hannah Einbinder sowie dem unbeschwerten Ton – gerade im Vergleich zum kaum weniger obsessiven I Saw the TV Glow.

Jane Schoenbrun fährt alle relevanten Horror-Insignien und Namedrops auf, die man sich im Kontext eines Slasherfilms vorstellen kann. Das Konzept erinnert an Freddy's New Nightmare, die Dialoge an Scream - Schrei!. Split Diopter-Einstellungen werden ebenso wissend erwähnt wie Jump Scares. Dank des trockenen Tons von Hacks-Star Hannah Einbinder landen die meisten dieser Pointen, die auf eine extrem internetaffine Cineasten-Zielgruppe zugeschnitten sind. Ich gehöre leider dazu und hatte meinen Spaß.

Kris hat die Aufgabe, eine "elevated" a.k.a. woke Hintergrundgeschichte für Little Death zu erfinden, der im ersten Teil der Camp Miasma-Reihe – ähnlich wie der Bösewicht in Blutiger Sommer - Das Camp des Grauens – mit transphoben Stereotypen behaftet ist. Die von Anderson herrlich entrückt gespielte Diva Billy will davon allerdings nichts hören.

Gemeinsam ergründen sie Kris' wahre Liebe zum Horror, die über die Jahre in den vielen akademischen Schubladen verschwunden ist, die für die verstörenden und schamerfüllten Facetten des Genres erschaffen wurden. Schoenbrun stellt die Sehnsucht nach dem Verbotenen scharf, trägt es nun Hockey- oder Geister-Masken. So entwickelt sich Teenage Sex and Death at Camp Miasma zum Hohelied auf die transformative Kraft einer VHS-Kassette, die heimlich in einen Videorekorder geschoben wird.

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Die Horrorkomödie lässt sich nicht von den großen Vorbildern einschüchtern

Falls sich diese Beschreibung ebenfalls akademisch anhört, dann weil der Meta-Slasher seine Thesen nicht so organisch in die Genre-Freuden einwebt, wie es bei einem Wes Craven, bei Ti West (X), bei Hélène Cattet und Bruno Forzani (Leichen unter brennender Sonne) oder Peter Strickland (Berberian Sound Studio) geschieht – um an dieser Stelle mal selbst schamlos zu namedroppen.

Es gab Momente in "Camp Miasma", in denen ich mir weniger Konzept und mehr Thrills gewünscht habe. Andererseits bin ich froh, dass wir hier nicht die x-te materialfetischistische Genrehommage vor uns haben, die ihre 35-Millimeter-Körnung zum Herrgott ernannt hat. Und trotz des ganzen konzeptuellen Gepäcks, das Kris durch den Schnee zur Villa schleift, obsiegt die pure Freude an Blutfontänen. In Teenage Sex and Death at Camp Miasma ist der Horror nämlich ein Mittel zur Befreiung: von der Scham und vom Druck, die großen Vorbilder zu kopieren.

Ich habe Teenage Sex and Death at Camp Miasma im Rahmen des Filmfestivals von Cannes 2026 gesehen, wo der Film seine Weltpremiere in der Sektion Un Certain Regard feiert. Der deutsche Kinostart ist am 20. August.