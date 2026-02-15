Einer der beliebtesten Outlander-Stars verlor seine Rolle – und kehrte dann trotzdem zweimal zurück

Stammbesetzung, Serien-Aus, Rückkehr, Austausch und erneutes Outlander-Comeback: Keine Frage, die Geschichte von Dougal MacKenzie-Darsteller Graham McTavish ist mehr als turbulent.

Die Fantasyserie Outlander brachte neben den beiden Hauptfiguren Claire (Caitriona Balfe) und Jamie (Sam Heughan) noch einen weiteren großen Fanliebling hervor: Clan-Anführer Dougal MacKenzie. Dessen Darsteller Graham McTavish (Der Hobbit) steckte all seinen rauen Schotten-Charme in die Rolle und eroberte damit die Herzen der Zuschauer:innen.

Für insgesamt 17 Episoden in den ersten beiden Staffeln stand er vor der Kamera, bis seine Figur im Finale von Season 2 den Serientod starb. Doch die Geschichte von McTavish und Outlander war damit trotzdem nicht endgültig vorbei, denn gleich zweimal wurde der Schauspieler von den Verantwortlichen zurückgeholt.

Graham McTavish feierte zwei Comebacks bei Outlander – zuletzt in Staffel 7

Bereits in Staffel 5 kehrte McTavish für einen Cameo-Auftritt zurück und sorgte damit für eine Riesenüberraschung bei Outlander-Fans. Damals spielte er aber nicht Dougal MacKenzie, sondern dessen (digital verjüngten) Sohn Buck. Zu der Zeit wussten Kenner:innen der Buchvorlage von Diana Gabaldon bereits, dass dieser Charakter im späteren Verlauf der Highland-Saga eine wichtige Rolle spielen würde.

In Staffel 7 war es dann so weit, allerdings entschieden sich die Macher:innen um Showrunner Matthew B. Roberts dieses Mal gegen McTavish und setzten stattdessen auf einen jüngeren Darsteller. So übernahm schließlich der irische Schauspieler Diarmaid Murtagh (Vikings) den Part von Buck MacKenzie, den er dann auch in mehreren Episoden der Staffel verkörperte.

Seht hier den langen Trailer zu Outlander Staffel 8:

Outlander - S08 Trailer (English) HD

Doch gab es zum Glück ein weiteres Wiedersehen mit McTavish. In Folge 10 von Staffel 7 schlüpfte er erneut (und bis dato zum letzten Mal) in die Rolle von Dougal MacKenzie, was nochmal ein Highlight für ihn und seine Fans gewesen sein dürfte. Über seine Beteiligung an Outlander und die Bedeutung der Serie sagte er vergangenes Jahr gegenüber der Scottish Daily Express :

Man verlässt Outlander nie wirklich, das habe ich gelernt, denn es gibt so viele Menschen, die dazukommen. Erst kürzlich habe ich Leute getroffen, die gerade die 1. Staffel gesehen haben. Die Fangemeinde wächst also ständig weiter.



Ob es in der finalen 8. Staffel der Fantasy-Saga sogar noch ein drittes Comeback des Schotten geben wird, erfahren wir schon bald.

Mehr zu Outlander:

Wann startet Staffel 8 von Outlander in Deutschland?

Die US-Premiere von Outlander Staffel 8 findet am 6. März 2026 auf dem Sender Starz statt. Vermutlich stehen hierzulande nur wenige Tage danach die neuen Episoden als Kaufversion bei diversen Streaming-Diensten zur Verfügung, so wie es auch bei den vorherigen Staffeln gehandhabt wurde.