Einer der besten Abenteuerfilme aller Zeiten läuft bei Netflix – zuerst wollte ihn kein einziges Studio verfilmen

Im Nachhinein ist es schwer vorstellbar, dass dieser absolute Klassiker die Studios nicht sofort überzeugt hat. Auf dem Papier sah der Film allerdings schwer verkäuflich aus. Er gibt ihn bei Netflix.

In den frühen 1980ern war Stephen King bereits ein etablierter Schriftsteller. Seine Werke wurden verfilmt und auch einige der Adaptionen wurden zu gefeierten Kunstwerken. Dennoch war eine King-Adaption noch lange kein Garant für einen Erfolg an den Kinokassen. Der gefeierte Klassiker Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers etwa wäre beinahe nicht verfilmt worden. Zurzeit könnt ihr den Coming-of-Age-Film bei Netflix streamen.

Nur ein Studio wagte die Investition in Stand By Me - und feierte große Erfolge damit

Die Vorlage zu Stand By Me ist die Novelle Die Leiche (The Body). Sie ist Teil der 1982 veröffentlichten Sammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Die Sammlung besteht aus 4 Novellen, die jeweils eine der Jahreszeiten thematisieren. Zu den vier Geschichten gehören:

Heute zählt Stand By Me zu den absoluten Klassikern der Coming-of-Age-Filme. Vier Jungs teilen dort ein Erlebnis, das sie alle verändert. Obwohl besonders in den 80ern das Genre florierte und Filme wie Breakfast Club - Der Frühstücksclub erfolgreich waren, fand sich kaum ein Studio, das den Stoff adaptieren wollte. Produzent und Co-Drehbuchautor Bruce A. Evans erklärte dazu gegenüber Variety 2016:

Jedes Studio in der Stadt hatte uns eine Absage erteilt. Der allgemeine Tenor lautete, dass sich niemand für eine Geschichte über vier zwölfjährige Jungen auf Bahngleisen interessieren würde. Sie war düster, es kam kein einziges Mädchen darin vor, und niemand wusste, wie man sie vermarkten sollte.

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Doch genau das, was die Studios davon abhielt, den Film zu finanzieren, war es, was Evans und seine Mitstreiter:innen daran reizte. Erst Embassy Pictures, das letzte Studio auf der Liste des Teams, schlug ein und besetzte Rob Reiner als Regisseur.

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Das Risiko war es wert. Immerhin wurde der Film nicht nur zu einem zeitlosen Klassiker, sondern landete auf vielen Bestenlisten und wurde für wichtige Preise nominiert. Dazu gehörten Nominierungen für den Golden Globe als Bester Film in der Kategorie Drama und für die Beste Regie. Als das Beste adaptierte Drehbuch erhielt Stand By Me sogar den Oscar.