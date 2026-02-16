Einer der besten Abenteuerfilme der letzten 30 Jahre bei Amazon Prime: Jeder Filmfan kommt hier auf seine Kosten

Bei Amazon Prime könnt ihr eine extrem aufregende Mischung aus Abenteuer- und Heist-Film schauen – mit sehr viel Humor, eigenwilligen Figuren und einem grandiosen Cast.

Der fantastische Mr. Fox ist zwar nur 87 Minuten lang, verpackt aber alles, was wir von einem grandiosen Film wollen. Und das Faszinierendste ist: Er braucht dafür nicht einmal Menschen als Hauptfiguren. Stattdessen folgen wir hier sehr skurrilen Tieren, die reden können und in goldbraunen Bildern allerlei Abenteuer erleben.

Jetzt bei Amazon Prime: Der fantastische Mr. Fox schickt euch auf ein aufregendes Heist-Abenteuer

Mr. Fox war sein Leben lang ein Hühnerdieb. Doch jetzt sehnt er sich nach einem ruhigen Leben mit mehr Frieden und Sicherheit. Um mit seiner kriminellen Vergangenheit abzuschließen, kauft er sich mit seiner Frau eine abgelegene Wohnung in einem Baumstamm. Von nun an soll das Familienglück an erster Stelle stehen. Doch Mr. Fox wirft schon früh ein Auge auf die umliegenden Fabriken, die eine Menge Beute versprechen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der fantastische Mr. Fox schauen:

Der fantastische Mr. Fox - Trailer (Deutsch)

Der eigenwillige Stop-Motion-Film lebt von seinem unschuldigen, tollen Humor. Das beginnt bei den Tieren, die gemäß ihrer tierischen Qualitäten vermenschlicht werden. So sind die Füchse flink und klug, das Opossum dafür träge und verplant. Regisseur Wes Anderson (Asteroid City) hat diese Figuren so tiefgründig entworfen, dass wir kaum anders können, als sie als Menschen anzunehmen.

Der fantastische Mr. Fox spielt vertraute Stationen des Abenteuerfilms gekonnt durch. Wirklich jeder Abschnitt ist perfekt inszeniert und wartet mit großem Detailreichtum auf. Wir lernen einen idyllischen Ort für das Familienglück kennen, erleben einen aufregenden Heist-Film und tauchen in eine David-gegen-Goliath-Geschichte ein. Am Ende wird Der fantastische Mr. Fox aber von der Liebe zwischen Mr. und Mrs. Fox zusammengehalten, was den Film ebenfalls zu einem wundervollen Liebesfilm macht.

Bei Amazon Prime: Der fantastische Mr. Fox ist ein herausragendes Stop-Motion-Abenteuer mit grandiosem Cast

Am Schönsten ist die von Wes Anderson liebevoll gestaltete Landschaft. Warme Farben und viele kreative Details lassen jedes Stop-Motion-Herz höherschlagen. Aber auch jedes, das einmal in eine faszinierende, unverkennbare, ja, einmalige Welt entführt werden will. Diese Welt wirkt wie ein Märchen, ist aber ganz nah am Leben.

Sehr zu empfehlen: In der Originalvertonung werden die Tiere von großen Hollywood-Stars wie George Clooney (Mr. Fox), Meryl Streep (Mrs. Fox), Jason Schwartzman (Ash Fox), Willem Dafoe (Ratte) und Bill Murray (Clive Badger) gesprochen. Aber auch die deutsche Synchronisation überzeugt mit ihren Stimmen. Bei Amazon Prime könnt ihr euch selbst einen Eindruck von beiden Sprachfassungen des Films machen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2024 Jahr bei Moviepilot veröffentlicht.