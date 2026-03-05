Einer der besten Action-Filme überhaupt ist bei Netflix: Nach über 30 Jahren kommt bald die Fortsetzung

Hier ist es keine Übertreibung, von einem Action-Meisterwerk zu sprechen, das seinesgleichen sucht. Wir haben zwei gute Nachrichten: Es kann bei Netflix gestreamt werden und wird fortgesetzt.

Nur wenige Filme genießen so einen Kultstatus, wie es bei Heat der Fall ist. Regisseur Michael Mann hat es geschafft, mit zwei Schauspielgöttern ein absolut monumentales Filmereignis zu schaffen. Der brachiale Action-Hit wurde von Kritik und Fans durchweg gefeiert und hat sogar schon eine Fortsetzung in Buchform bekommen. Die soll nun auch bald verfilmt werden.

Action-Meilenstein bei Netflix: Worum geht es in Heat überhaupt?

Heat dreht sich vor allem um zwei Männer, die sich sehr ähneln und doch grundverschieden sind. Einer ist der Polizist Vincent Hanna (Al Pacino). Er zählt zu den besten und verbissensten Cops in ganz Los Angeles und ist regelrecht besessen davon, seinen Erzfeind endlich dingfest zu machen.

Dabei handelt es sich natürlich um Neil McCauley (Robert De Niro), seines Zeichens einer der intelligentesten Verbrecher der ganzen Stadt – wenn nicht des Landes. Seit Jahren gelingt es ihm immer wieder, der Polizei zu entkommen. Jetzt will er aber nochmal einen letzten, ganz großen Raubzug starten und der droht, von Vincent Hanna verhindert zu werden.

Der Ermittler hat private Probleme ohne Ende, schafft es aber, dem Gesetzlosen McCauley immer näher zu kommen. Der knapp dreistündige Film gipfelt in einem nervenzerreißend spannenden Showdown in den Straßen von Los Angeles. Eine wilde Schießerei entbrennt und die ganze Stadt steht Kopf.

Heat hat eigentlich sogar schon eine Fortsetzung, aber nur als Buch, das jetzt verfilmt wird

Heat 2 existiert bereits und fungiert gleichzeitig sowohl als Prequel als auch als Fortsetzung. Allerdings gibt es diesen Nachfolger bisher nicht in Filmform, sondern nur als Buch. Für den Roman zeichnet neben Meg Gardiner auch der Heat-Regisseur Michael Mann verantwortlich.

Zum Weiterlesen: Die neuesten Infos zu Heat 2 von Michael Mann

Das Werk ist im Jahr 2022 erschienen und damit noch realtiv frisch. Wenig überraschend will Mann den Stoff auch verfilmen. Wann Heat 2 als Film das Licht der Welt erblickt, steht allerdings noch nicht genau fest. Zum Cast sollen aber Hollywood-Legenden wie Christian Bale und Leonardo DiCaprio gehören.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.