Einer der besten Actionfilme 2025 streamt erstmals im Abo: Er begeistert mit abgefahrenen Ideen und krachenden Kämpfen

WOW macht mit seinem Streaming-Abo ab heute alle Actionfans sehr glücklich. Mit einem Spin-off, das vielleicht nicht nötig gewesen wäre – aber das auf ganzer Linie überzeugte und ordentlich ablieferte.

Was als kleiner Underdog-Film begann, der ohne die finanzielle Unterstützung einer spendablen Eva Longoria vielleicht nie fertiggestellt worden wäre, ist heute ein Millionenfranchise. John Wick beherrscht nun schon seit Jahren das Actiongenre des 21. Jahrhunderts und setzte neue Maßstäbe. Jetzt ist es sogar groß genug für Spin-offs. Ein Punkt, an dem bei manchen Reihen die Qualität leidet. Hier nicht.

Man sollte wirklich nicht meinen, dass den Macher:innen der Wick-Saga nach all der Zeit immer noch Neues einfällt, das selbst gestandene Actionfreund:innen aus der Reserve lockt. Das uns die Kinnlade herunterklappen und triumphierend die Faust in die Luft recken lässt. Doch From the World of John Wick: Ballerina beweist, dass das immer noch geht. Und wie.

In Ballerina bei WOW jagt eine neue Auftragskillerin die Mörder ihrer Familie

Eve Macarro (Ana de Armas) ist in ihrem jungen Leben nichts geblieben. Das Schicksal und grausame Menschen machten sie zur Waise. Alles, was sie noch antreibt, ist die Kälte und Rachlust im Inneren. So tritt sie in die Reihen der Ruska Roma ein. Eine Ballerina. Und eine Auftragskillerin. Während sie ihre Fähigkeiten verbessert und hart an sich arbeitet, lernt sie auch, ihre körperliche Unterlegenheit auszugleichen.

Sie steht kurz davor, zu einer der besten ihrer Zunft zu werden. Da stolpert sie bei einem Auftrag über einen Hinweis auf die Mörder ihrer Familie. Eve steht plötzlich vor einer Entscheidung: ihr altes Leben endgültig hinter sich lassen und das Thema beilegen – oder einen direkten Auftrag missachten und endlich für Gerechtigkeit zu sorgen.

Ballerina überzeugt mit immer wieder genialen neuen Ideen und schonungsloser Action

Wer vorher noch irgendwelche Bedenken hatte, dass John Wick-Action ohne John Wick weniger Spaß machen könnte, sei hiermit beruhigt. Ana de Armas tritt in große Fußstapfen, doch sie wirft sich mit so viel Elan und Können in diese Rolle, dass es eine Freude ist, ihr zuzusehen. Und da sie dabei perfekt, knochenkrachend und schlicht cool in Szene gesetzt wird, macht auch die Action so viel Laune wie immer.

Mehr noch: Das hier ist nicht nur Dienst nach Wick-Vorschrift. Das hier ist immer wieder neu. Jede Sequenz übertrifft die vorige, denn: Der Wechsel der Hauptfigur zwingt das Team hinter Drehbuch und Choreographien durch ihre körperlichen Voraussetzungen, sich neue Kampfmethoden einfallen zu lassen.

Die titelgebende Ballerina muss immer wieder kreative Methoden finden, Gegenstände, ihre Umgebung, sogar ihre Gegner als Waffen einzusetzen. Alles, aber auch alles zweckzuentfremden, um ihr Überleben zu sichern. Das gipfelt in einigen Szenen, die alles in den Schatten stellen, was wir in den letzten Jahren im Actionbereich sehen durften. So buchstäblich heiß ging es schon lange nicht mehr her.

Wer noch immer zweifelt, ob die Ballerina John Wick das Wasser reichen kann, kann sich ab heute im Streaming-Abo bei WOW selbst davon überzeugen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

