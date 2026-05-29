Einer der besten Blockbuster der Dekade stürmt Amazon Prime: Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass er wirklich so gut wird

Dass diese Fortsetzung eines Action-Klassikers zu einem der besten Blockbuster der aktuellen Dekade wird, hatte im Vorhinein niemand so richtig auf dem Schirm. Jetzt gibt es den Film bei Amazon Prime, wo er derzeit die Charts stürmt.

Lange hat es gedauert, bis mit Top Gun: Maverick endlich die Fortsetzung zu Tom Cruises großem Actionklassiker der 1980er Jahre, Top Gun, in den Kinos erschien. Der erste Teaser zu dem Film erschien bereits im Juli 2019, mit einem angeplanten Starttermin für den Sommer 2020.

Doch aufgrund der Pandemie wurde der Film mehrere Male verschoben, bis er im Mai 2022 schließlich in den Kinos anlief und an den Kinokassen wie eine Bombe einschlug. Derzeit streamt der Film bei Prime und stürmt auch dort die Charts.

Top Gun: Maverick hat trotz hoher Erwartungen alle überrascht

In Top Gun: Maverick kehrt Maverick über 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils zur Top Gun-Schule zurück, um eine neue Elitetruppe auszubilden, mit der er eine Uran-Anreicherungsanlage in einem "Schurkenstaat" (der exakte Wortlaut aus dem Film) zerstören soll. Neben Cruise sind auch Glen Powell, Miles Teller, Lewis Pullman und Jennifer Connelly Teil des Casts.

Auch wenn Top Gun: Maverick keine inhaltliche Offenbarung ist, gelang Regisseur Joseph Kosinski etwas, woran viele Legacy-Sequels scheitern. Mit modernster Kameratechnologie brachte er die fantastischen Actionsequenzen aus dem Original auf ein neies Level, das es einem im Kino den Atem raubte. Top Gun: Maverick schwelgt nicht nur in Erinnerung, sondern bietet Schauwerte, die man so vorher noch nicht gesehen hat.



Auf Amazon Prime erreicht der Film derzeit bei den Filmcharts eine stolze Platzierung auf dem vierten Platz.

So sehen aktuell die Amazon-Charts der Filme aus (Stand 29. Mai):

Vergangenes Jahr konnte Kosinski erneut mit atemberaubenden Actionsequenzen in F1: Der Film überzeugen, den man derzeit bei Apple TV streamen kann.

Wird es eine weitere Fortsetzung zu Top Gun geben?

Auf der diesjährigen CinemaCon wurde von Paramount offiziell bestätigt, dass Maverick für ein drittes Abenteuer zurückkehren wird. Einen offiziellen Kinostart gibt es bisher nicht. Da sich das Projekt noch in der Anfagsphase befindet, sollte man allerfrühestens mit einer Veröffentlichung ab 2028 rechnen.