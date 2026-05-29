Einer der besten Bösewichte aller Zeiten bekommt seine eigene Serie: Die Figur ist schon über 130 Jahre alt

Das Sherlock Holmes-Universum hat bereits zahlreiche Filme und Serien hervorgebracht. Jetzt soll ein neues TV-Projekt kommen, das sich mit dem Erzrivalen des Meisterdetektivs beschäftigt.

Während Sherlock-Fans gespannt auf eine 5. Staffel der ikonischen Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman warten, gab es in letzter Zeit bereits umfangreichen Nachschub aus dem Krimi-Universum, das auf der 1887 erstmals erschienenen Romanreihe von Sir Arthur Conan Doyle basiert.

Zuletzt hat Amazon Prime in Young Sherlock einen Einblick in die jungen Jahre des Ermittlers gewährt und in Enola Holmes 3 muss Sherlock von seiner nicht weniger brillanten Schwester bald bei Netflix gerettet werden. Jetzt wird die Geschichte einer der interessantesten Figuren aus dem Sherlock-Universum erzählt: Bösewicht Moriarty.

Sherlock-Bösewicht Moriarty bekommt eigene Serie

Wie Deadline berichtet, entwickeln Fremantle und Archery Pictures aktuell eine neue Serie mit dem Titel Moriarty, die den berühmten Bösewicht aus Doyles Romanen ins Zentrum rückt. Dabei soll Moriarty eine moderne Neuerfindung der Krimiserie sein, die auf einem der berühmtesten Bösewichte der Detektivliteratur basiert.

Moriarty arbeitet darin als Professor für Kriminalpsychologie an der Durham Universtität. Doch hinter verschlossenen Türen steckt er hinter zahlreichen Verbrechen im Norden Englands. Als sich ein Konkurrent im Untergrund auftut und Moriartys Imperium bedroht, bleibt dem Schurken keine andere Wahl, als die Polizei zu unterstützen, um seinen Gegner zu entlarven.

Während er seine Identität geheim halten muss und mit Detective Imogen Burrows, einer stoischen Ermittlerin aus Yorkshire, zusammengetan wird, realisiert Moriarty bald, dass die wahre Bedrohung woanders liegt als ursprünglich angenommen.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wer in die Rolle des berühmten Bösewichts schlüpfen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. In der Vergangenheit wurde Moriarty unter anderem von Andrew Scott (Sherlock), Ralph Fiennes (Holmes & Watson), Jared Harris (Guy Ritchies Sherlock Holmes) und Dónal Finn (Young Sherlock) dargestellt. Ob Sherlock Holmes eine Rolle in der neuen Serie spielen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Wann und wo kommt die Moriarty-Serie?

Da sich die Serie aktuell noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird es noch eine Weile dauern, bis wir sie zu Gesicht bekommen. Die Drehbücher werden aktuell von Chris Cornwell (A Discovery of Witches) und Oliver Lansley (Where's Wanda?) zu Papier gebracht.

Mit einem Start ist somit nicht vor 2028 zu rechnen. Wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.