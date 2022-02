Einer der besten Filme 2022 sorgt im ersten Trailer mit charismatischem Pornostar für pures Chaos

Der Trailer zu Red Rocket stimmt euch auf einen der besten Filme 2022 ein. Darin spielt der aus Scary Movie 3 bekannte Simon Rex einen Pornostar, der sein ganzes Umfeld ins Chaos stürzt.

Erinnert ihr euch noch an Simon Rex? Nach seinen ersten öffentlichen Auftritten als MTV-Moderator spielte der Amerikaner eine seiner bekanntesten Rollen als trotteliger George in Scary Movie 3 und trat danach auch noch in Teil 4 und 5 auf.

Nachdem er in den letzten 15 Jahren dann vor allem als Rapper tätig war, gibt es bald das große Kino-Comeback von Simon Rex zu erleben. In Red Rocket von Florida Project-Regisseur Sean Baker spielt er einen charismatischen Pornostar, der sich und jeden um ihn herum ins Chaos stürzt. Schaut euch am besten direkt den Trailer mit deutschen Untertiteln zu einem der besten Filme des Jahres an!

Red Rocket stürzt euch in ein Gefühlschaos zwischen Lachen und Abscheu

Sean Bakers neuer Film handelt von Mikey (Simon Rex), der als heruntergekommener Pornodarsteller aus Los Angeles in seine Heimatstadt in Texas zurückkehrt. Hier will er ein neues Leben mit einem anderen Job beginnen und landet erstmal auf der Couch im Haus seiner Frau (Bree Elrod), die ihn eigentlich nicht mehr ausstehen kann. Als er dann noch der 17-jährigen Strawberry (Suzanna Son) an der Kasse eines Donutladens begegnet, bricht langsam wieder pures Chaos aus.

Schaut hier den englischen Trailer zu Red Rocket mit deutschen Untertiteln:

Red Rocket - Trailer (Deutsche UT) HD

Der tolle Trailer zum neuen Sean Baker-Film bringt nicht nur Simon Rex in einer grandiosen Performance zurück, sondern verpasst euch mit dem alten *NSYNC-Hit Bye Bye Bye direkt einen Ohrwurm. Dazu kommen wunderschön grobkörnige, auf 16mm-Film gedrehte Bilder und die unbändige Energie des Hauptdarstellers, der seinen Mikey unglaublich gut zwischen charismatischem Chaoten und abgründigem Scheusal verkörpert.

Bei der US-Kritikenplattform Rotten Tomatoes kommt Red Rocket auf eine starke Durchschnittswertung von 88 Prozent. Ich konnte den Film auch schon im vergangenen Dezember auf dem Around the World in 14 Films-Festival in Berlin sehen und bin mir sicher: Am Ende des Jahres wird Red Rocket garantiert in vielen deutschen Film-Bestenlisten auftauchen! Ab dem 14. April läuft der Streifen bei uns im Kino.

