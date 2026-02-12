Einer der besten Filme aller Zeiten heute im TV: Bildgewaltiges Meisterwerk geht über 200 Minuten und basiert auf wahren Begebenheiten

Heute Abend habt ihr die Möglichkeit, einen absoluten Filmklassiker ohne Werbung im Fernsehen zu schauen: Lawrence von Arabien mit Peter O'Toole in der Hauptrolle.

Im Kino sind gerade zwei spannende Filme zu sehen, die mühelos über eine Laufzeit von drei Stunden kommen. Auf der einen Seite wäre da der Sci-Fi-Blockbuster Avatar: The Way of Water, auf der anderen die Hollywood-Odyssee Babylon, die von einem Umbruch in der Filmwelt erzählt: dem Übergang von Stummfilm zu Tonfilm.

Falls ihr auf der Suche nach einem weiteren Epos seid, werdet ihr im TV-Programm fündig. Heute, am 15. Februar 2026, zeigt 3sat zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr einen der größten Filme überhaupt. Die Rede ist von Lawrence von Arabien, dem monumentalen T.E. Lawrence-Biopic von Regisseur David Lean aus dem Jahr 1962.

Meisterwerk heute im TV: David Lean erzählt die Geschichte von T.E. Lawrence

Lean ist ein Meister des Kinos und besonders spezialisiert auf Leinwandepen. Egal ob Die Brücke am Kwai, Doktor Schiwago oder Reise nach Indien: Wer einen Film von David Lean schaut, muss viel Zeit mitbringen. Doch lasst euch davon nicht abschrecken: Leans Filme sind überaus packend inszeniert. Lawrence von Arabien ist das beste Beispiel dafür.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lawrence von Arabian schauen:

Lawrence von Arabien - Trailer (Deutsch)

Vor gegenwärtigen Action-Blockbustern muss sich die Reise des britischen Offiziers nicht verstecken. Lean verbindet historische Ereignisse eindrucksvoll mit den Möglichkeiten des Filmemachens. Als Grundlage dient ihm der Kriegsbericht Die sieben Säulen der Weisheit, der von T.E. Lawrence selbst verfasst wurde.

Die Geschichte spielt 1916, während des Ersten Weltkriegs. Lawrence wird beauftragt, die türkischen Besatzer auf der arabischen Halbinsel zu besiegen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er verfeindete Beduinenstämme vereinen. Neben überwältigenden Bildern wartet der Film somit mit komplexen Figuren und schwierigen Fragestellungen auf, die im Verlauf von 216 Minuten einnehmend diskutiert werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

