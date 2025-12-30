Einer der besten Filme aller Zeiten streamt jetzt bei Netflix

Viele Filme der New Hollywood-Ära gelten zu den besten Filmen aller Zeiten. Martin Scorsese lieferte einige dieser Streifen ab, wovon einer jetzt bei Netflix im Abo streamt.

Martin Scorsese und Robert De Niro gelten nicht umsonst als eine der ikonischsten Regie-Schauspiel-Kombinationen der Filmgeschichte. Bis heute kitzelt Scorsese absolute Höchstleistungen aus De Niro heraus. Schon zu Beginn von beiden Karrieren während der New Hollywood-Ära sind absolut legendäre Filme wie Taxi Driver und Wie ein wilder Stier entstanden, die noch heute zu den besten Filmen aller Zeiten gehören. Letzteren könnt ihr nun ganz frisch bei Netflix streamen.

Meisterwerk bei Netflix: Worum geht es in Wie ein wilder Stier?

Wie ein wilder Stier (im Original: Raging Bull) widmet sich der wahren Geschichte des Boxers Jake LaMotta (Robert De Niro). Über einen Zeitraum von über 20 Jahren hinweg erzählt der Film von LaMottas Karriere als Sportler und seinem Privatleben. Auch abseits des Rings ist LaMottas Leben von durch ihn selbst ausgehende Gewalt geprägt, was dem Verhältnis zu seiner Familie immer mehr Schaden zufügt.

Der Film beinhaltet heftige Darstellungen von Gewalt und die Zuschauenden sind den immer tiefer werdenden Abgründen von LaMottas Leben heillos ausgeliefert. An De Niros Seite spielt mit Joe Pesci ein weiterer Stammdarsteller von Martin Scorsese in dem Film mit. Außerdem sind noch Frank Vincent und Cathy Moriarty mit von der Partie. De Niro gilt als eines der bedeutendsten Gesichter des New Hollywood und spielte auch in der besten Trilogie aller Zeiten mit.

Streaming-Tipp bei Netflix: Was ist das besondere an Wie ein wilder Stier?

Wie ein wilder Stier ist vermutlich eine der intensivsten Kollaborationen von De Niro und Scorsese. Dass De Niro ein Talent für cholerische Ausbrüche hat, ist keine Neuigkeit, und dennoch wurde nur selten seine Figur dermaßen zu einer tickenden Zeitbombe wie seine Verkörperung LaMottas. LaMottas Ausraster werden mit einer so enormen Drastik dargestellt, dass es einem Angst macht und die Sichtung des Films zu einer wahrlich körperlichen Erfahrung wird.

Sehr besonders ist auch Scorseses Inszenierung der Boxkämpfe, die sich gänzlich von den berühmten Kämpfen der Rocky-Filme absetzt. Hier wird sämtliche Glorifizierung heruntergeschraubt, sodass die Zuschauenden die rohe Gewalt solch eines Kampfes zu spüren bekommen. Und auch wenn der Film wie GoodFellas eine Handlung über mehrere Jahrzehnte erzählt, verliert der Film nie seine Intimität und wirkt somit an keiner Stelle wie ein aufgeblähtes Epos.

Diese Intimität lässt sich sicherlich zum Teilen auch durch die Hintergrundgeschichte des Films erklären, da De Niro den durch übermäßigen Drogenkonsum mit Lebensgefahr im Krankenhaus liegenden Scorsese Ende der 1970er Jahre besuchte, um ihn zu überreden, diesen Film zu machen. Noch heute spricht Scorsese davon, dass er De Niro und diesem Film verdanke, dass er jetzt noch lebt.

Wie ein wilder Stier streamt ab sofort bei Netflix und ist ein Film, den man gesehen haben muss. Man sollte jedoch nicht erwarten, mit guter Laune aus dem Film zu gehen.