Einer der besten Filme aller Zeiten wieder im limitierten Steelbook verfügbar – ein absolutes Gangster-Meisterwerk für die Ewigkeit

Dieser Klassiker hat das Genre des Gangster-Films entscheidend mitgeprägt und steht ikonisch für die 80er-Jahre. Jetzt gibt es ihn neu aufgelegt im limitierten 4K-Steelbook.

Seit Kurzem gibt es den 1983 erschienenen Gangsterfilm-Klassiker Scarface von Brian De Palma mit Al Pacino als eiskalten Drogenboss Tony Montana in einer neuen Edel-Fassung fürs Heimkino. Diese war zwischenzeitlich bereits ausverkauft, ist aber aktuell wieder zu haben.

Bei Amazon könnt ihr euch das limitierte Steelbook des Films in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray und allerhand Bonusmaterial jetzt wieder für zu Hause sichern *. Sollte die Sonderedition hier erneut vergriffen sein, könnt ihr sie euch aktuell auch bei MediaMarkt *, Saturn * und JPC * schnappen.

Darum geht es in Scarface

Tony Montana (Al Pacino) und Manny Ray (Steven Bauer) kommen als Exil-Kubaner nach Miami und haben von ihren Aushilfsjobs als Tellerwäscher schon recht bald genug. Es verlangt sie nach Ruhm, Geld und schönen Mädchen, doch mit legalen Mitteln wissen sie diesen Traum nicht zu verwirklichen. Mit der Zeit steigt Tony als "Scarface" zum mächtigsten Drogenbaron der Stadt auf, was jedoch auch zahlreiche Feinde mit sich bringt.



Scarface war hierzulande bis 2011 in seiner ungeschnittenen Fassung indiziert und wurde bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung vor allem auch wegen seiner blutigen Gewaltszenen und der Glorifizierung des Gangstertums eher gemischt bis schlecht aufgenommen, avancierte aber letztlich zu einem gefeierten Klassiker.

So gut ist Scarface

In der Moviepilot-Community hat der ikonische Gangsterfilm mit durchschnittlich 8 von 10 Punkten eine überaus gute Wertung erhalten und es so auch in die Top 10 der besten Filme rund um Verbrechertum überhaupt geschafft. Auch in der FILMSTARTS-Kritik gab es mit 4,5 von 5 Sternen eine hervorragende Bewertung für Scarface.

Demnach profitiere der Film unter anderem von einer ausgezeichneten Fotografie und dem Darstellerensemble mit einem Al Pacino in Topform sowie der musikalischen Umrahmung. Gepaart mit dem authentischen Drehbuch von Oliver Stone und der Regie von De Palma mache dies Scarface zu einem fast perfekten Film, jedoch fehle "ein bisschen die Straffung der Handlung zum Meisterwerk".

Für Fans des Genres und von großem Kino allgemein gilt Scarface natürlich nichtsdestoweniger als ein echtes Muss. Die neue und limitierte Steelbook-Edition bringt den Klassiker dabei nicht nur in zeitgemäßer Optik auf den heimischen Bildschirm, sondern auch in edler Aufmachung in die Heimkino-Sammlung.

