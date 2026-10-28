Einer der besten Filme aller Zeiten wird als Serie neu aufgelegt – und wechselt das Genre

Eine der größten Meisterwerke der Filmgeschichte kehrt zurück: HBO wird aus dem Hitchcock-Meisterwerk Die Vögel eine Serie machen. Diverse Stars sind bereits am Projekt beteiligt.

Das Mondlicht liegt über der kleinen Küstenstadt in absoluter Stille. Auf den Dächern und den dunklen Wiesen warten sie bereits, still, animalisch, blutrünstig aus Gründen, die niemand kennt – geduldig hoffen sie auf den nächsten Menschen, den sie niedermachen können.

Das Finale von Alfred Hitchcocks Meisterwerk Die Vögel hat sich Millionen von Fans seit 1963 ins Gedächtnis gebrannt. Kein Wunder, dass der Film nun neu aufgelegt wird: HBO wird Die Vögel als Serie produzieren – und dabei die Story grundlegend verändern.

Hitchcocks Die Vögel kehrt als Serie zurück – und wird dabei zum Krimi

Wie Deadline berichtet, wird HBO dem Mystery-Thriller-Plot eine Kriminalgeschichte beifügen, in der die mittlerweile besetzte Sarah Snook (Succession) die Hauptrolle spielt. Nach einem hässlichen Sorgerechtsstreit kehrt Snooks Figur Myra Massey mit ihrer Tochter in ihre Kleinstadt zurück. Das Verschwinden einer Kindheitsbekanntschaft macht sie stutzig. Schließlich entdeckt sie, dass ein Killer sein Unwesen in ihrer Heimat treibt, und mysteriöse Vogelattacken mit seinen Taten zusammenhängen.

Schaut hier den Trailer zu Die Vögel:

Dieser Plot unterscheidet sich maßgeblich von der Handlung des Originals: Dort reist eine junge Millionärstochter namens Melanie Daniels (Tippi Hedren) einem Anwalt (Rod Taylor) in das Städtchen Bodega Bay nach, wo sich geheimnisvolle Tierangriffe häufen. Einen Mord gibt es dort aber nicht aufzuklären.

Neben Snook sind bereits weitere Hollywoodgrößen in das Projekt involviert, aber hinter der Kamera: David Heyman, der unter anderem die kommende Harry Potter-Serie produziert, wird auch hier als Executive Producer fungieren. Ihm zur Seite steht als Produzent Tom Spezialy (Watchmen).

Die Vögel gilt heute als Meilenstein der Genres Thriller, Mystery und Horror. Bereits 1994 wurde die Story mit dem TV-Film Die Vögel II - Die Rückkehr neu aufgelegt. Wie Deadline berichtet, gab es über die Jahre mehrere weitere Versuche, an das Meisterwerk von 1963 anzuschließen: 2007 wollte Martin Campbell (James Bond 007 - Casino Royale) mit Naomi Watts (Ring) ein Remake inszenieren, 2017 wurde eine BBC-Serienversion angekündigt. Beide Pläne verliefen im Sande.

Wann kommt die Die Vögel-Serie zu HBO Max?

Einen Starttermin für die Die Vögel-Serie auf HBO Max gibt es noch nicht. Mit Blick auf das Stadium der Produktion rechnen wir frühestens Ende 2028 mit einer Veröffentlichung.