Einer der besten Filme der letzten Zeit streamt jetzt bei HBO Max: Filmfans haben keine Ausrede mehr

Bei HBO Max ist vor wenigen Tagen ein sagenhafter Film im Abo eingetroffen, den sich kein Filmfan entgehen lassen darf. Euch erwartet ein zutiefst berührendes Familiendrama.

Vor rund drei Monaten startete er im Kino – und ist dort mitunter immer noch zu sehen: Sentimental Value verwandelte sich auf den letzten Metern 2025 in einen der besten Filme des Jahres und wurde anschließend für neun Oscars nominiert. Jetzt könnt ihr den Preisträger in der Kategorie Bester internationaler Film streamen.

HBO Max hat sich in Deutschland die Lizenz für das neue Werk von Joachim Trier geschnappt und ist damit der erste Streaming-Dienst, der Sentimental Value hierzulande im Abo zeigt. Macht euch auf ein herzzereißendes Familiendrama gefasst, das sich wie die geistige Fortsetzung zu Der schlimmste Mensch der Welt anfühlt.

Oscar-Gewinner neu bei HBO Max: Der fantastische Sentimental Value von Joachim Trier

Sentimental Value erzählt von der Schauspielerin Nora Borg (Renate Reinsve), die es in Oslo auf die größten Theaterbühnen geschafft hat und eine erfolgreiche Serie vorweisen kann. Mit ihrer Schwester Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) versteht sie sich sehr gut, auch wenn es in der Vergangenheit der beiden einige ungeklärte Dinge gibt.

Verantwortlich dafür ist der entfremdete Vater Gustav (Stellan Skarsgård), ein international anerkannter Regisseur, der seine Töchter oft im Stich gelassen hat. Das beschäftigt vor allem Nora. Mit seinem neuen Film will sich Gustav versöhnen: Er hat die Hauptrolle für Nora geschrieben, basierend auf seiner eigenen Familiengeschichte.

Nora lehnt jedoch ab, sodass die Rolle an den aufsteigenden Hollywood-Star Rachel Kemp (Elle Fanning) geht, was für weitere Komplikationen im Hause Borg sorgt. Apropos: Das traumhaft schöne Haus der Familie spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle – nicht zuletzt soll hier der Film im Film gedreht werden, produziert von Netflix.

Sentimental Value ist einer dieser berührenden Filme, über die man danach noch lange nachdenkt

Joachim Trier denkt in Sentimental Value nicht nur über seine Figuren nach, sondern das Filmemachen selbst – genauer noch: das Geschichtenerzählen. In dem Familiendrama geht es sehr viel um Blickwinkel und Orte, die eine neue Perspektive auf Vergangenheit und Gegenwart geben, wobei die Rahmung am wichtigsten ist.

Eine Rahmung, die durch den Bildausschnitt der Kamera stattfindet, oder eine Rahmung, die von der Geometrie des Raumes ausgeht. Mal zieht sich ein Riss durch die Wände und bricht das starre Gerüst auf, mal scheint es unmöglich, überhaupt über seine Grenzen hinauszudenken und sich ein anderes Leben vorzustellen.

Genauso wie bei Der schlimmste Mensch der Welt, der einer jungen Frau beim Übergang von ihren 20ern in die 30er folgt, erweckt Renate Reinsve eine weitere Trier-Figur zum Leben, die uns tief in unausgesprochene Gefühlswelten entführt. Dieses Mal ist sie aber nicht allein: Inga Ibsdotter Lilleaas bildet die andere starke Hälfte des Films.

Mit großem Feingefühl und einem verblüffenden Reichtum an emotionaler Intelligenz nähert sich Trier den beiden Schwestern und leitet von ihrer Beziehung die seit Jahren brodelnden Konflikte der Borg-Familie ab. Das hier ist ganz großes Kino von einem Meister, der um die Macht der kleinsten Verschiebung im Bild weiß.