Einer der besten Filme des Jahres kommt überraschend zu Amazon Prime – schon in 5 Tagen

Obwohl dieser Film mit positiven Kritiken überschüttet wurde, bekam er in Deutschland keinen Kinostart. Jetzt steht fest, dass das Biopic schon sehr bald direkt im Amazon Prime-Abo landet.

Wenige Köche haben solchen Weltruhm erlangt wie Anthony Bourdain. Spätestens mit seinem autobiografischen Bestseller Geständnisse eines Küchenchefs – Was Sie über Restaurants nie wissen wollten, in dem er die Schattenseiten der Restaurantszene offenlegte, wurde er zu einer der prominentesten Persönlichkeiten in der Gastronomie-Szene.

Dieses Jahr ist ein Biopic der hippen Filmschmiede A24 erschienen, das die jungen Jahre von Bourdain und dessen Anfänge als Koch beleuchtet. In Deutschland hat der Film mit dem schlichten Titel Tony leider keinen Kinostart bekommen. Dafür steht jetzt fest, dass er in wenigen Tagen direkt ins Streaming-Abo von Amazon Prime kommt.

Bald bei Amazon Prime: Darum geht es im Anthony Bourdain-Biopic Tony

Im Film von BlackBerry-Regisseur Matt Johnson spielt The Holdovers-Star Dominic Sessa einen 19-jährigen Anthony Bourdain, der im Sommer des Jahres 1975 für ein Schreibstipendium abgelehnt wird. Als er nach Provincetown reist, wird der selbstzerstörerische Narzisst zunächst in der Spülküche eines Restaurant angestellt. Schnell erkennt der Restaurantchef (Antonio Banderas), dass in dem 19-Jährigen wohl mehr steckt.



Neben seiner Karriere als Star-Koch und Autor war Bourdain vor allem für seine internationalen Reisereportagen bekannt, mit denen er Menschen die verschiedensten Gerichte auf der ganzen Welt sowie die Kultur dahinter näherbrachte. Bourdain, der jahrelang schwer drogenabhängig war und seine Depressionen öffentlich machte, beging im Jahr 2018 Suizid.

In den USA ist Tony schon im August ins Kino gekommen und konnte die Kritiker:innen begeistern. Auf Rotten Tomatoes kommt das Biopic auf einen starken Wertungsschnitt von 93 Prozent, wobei das Publikumsurteil mit 92 Prozent ähnlich positiv ausfällt.

In ihrer Kritik für das TIME Magazine schreibt Stephanie Zacharek über Tony unter anderem:

Obwohl Tony nur einen kurzen Lebensabschnitt einer später berühmt werdenden Person behandelt, liegt seine besondere Stärke darin, die Atmosphäre jener eigenwilligen Sommer heraufzubeschwören, die wir vielleicht selbst einmal erlebt haben – scheinbar endlose Zeitspannen, erfüllt von Sehnsucht, leichtsinnigem Verhalten oder beidem.

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Wann streamt Tony bei Amazon Prime?

Wenn ihr jetzt neugierig auf das Biopic geworden seid, müsst ihr euch nur noch bis zum 26. Oktober 2026 gedulden. Dann streamt Tony in der Flat bei Amazon Prime.

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