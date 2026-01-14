Einer der besten Filme des letzten Jahres soll nicht fortgesetzt werden: Macher bricht Millionen Fans das Herz

Wohl kaum ein Film versprühte 2025 so viel puren Spaß wie diese schräge Komödie. Jetzt hat der Regisseur einer Fortsetzung des Gag-Feuerwerks jedoch eine Absage erteilt

Die größte Komödien-Überraschung des letzten Jahres war ganz klar Die nackte Kanone. Das Reboot der schrägen Leslie Nielsen-Kultreihe war ein unglaubliches Gag-Feuerwerk, das Liam Neeson in komödiantischer Höchstform entfesselte und eine absurde Szene nach der anderen im Sekundentakt abfeuerte. Fans stellten sich daher die Frage, ob aus der Neuauflage auch ein eigenes Franchise werden könnte. Jetzt gibt es die ziemlich klare Antwort darauf.

Die nackte Kanone 2 soll es nicht geben

Da der Comedy-Spaß bei Fans ein voller Erfolg war, in der Liste der besten Filme 2025 von Moviepilot und FILMSTARTS auf Platz 9 landete und am Box Office solide abgeschnitten hat, drängte sich ein Sequel zum neuen Die nackte Kanone-Film auf. Gegenüber CBR sagte Regisseur Akiva Schaffer im Rahmen der diesjährigen Critics Choice Awards dazu klar:

Wir planen keinen weiteren.

Im kurzen Gespräch mit CBR geht Schaffer noch darauf ein, dass hinter der Entscheidung auch strukturelle Gründe stecken. Letztes Jahr kam es zum großen Zusammenschluss des Medienkonzerns Paramount Global und Skydance Media mit neuen Verantwortlichkeiten hinter den Kulissen.

Dadurch könnte Die nackte Kanone beim verantwortlichen Studio Paramount Pictures vorerst aus dem Fokus gerückt sein. Schaffer verrät zudem, dass es einige Gag-Ideen für Die nackte Kanone 2 geben soll und eine spezielle Idee für die Story, doch zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Fortsetzung nicht in Aussicht.

Falls ihr Die nackte Kanone im Kino verpasst habt oder nochmal schauen wollt, dann könnt ihr die Komödie bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist der Film derzeit noch nicht verfügbar.