Einer der besten Guilty Pleasure-Filme bekommt nach 21 Jahren doch noch ein Sequel – aber eine Änderung im Cast ist mehr als traurig

Nach 21 Jahren erscheint das Sequel zu einem der aberwitzigsten Filme 2000er Jahre: The Families Stone bringt den Original-Cast von Die Familie Stone zurück – mit einer Ausnahme.

Über 20 Jahre nach der geliebten Guilty Pleasure-Perle namens Die Familie Stone - Verloben verboten! kommt nun endlich die offizielle Fortsetzung: In The Families Stone sehen wir fast den gesamten Original-Cast wieder vereint – mit Ausnahme von Diane Keaton. Der Grund dafür ist traurig.

Teil 2 kommt: Die Familie Stone – Verloben verboten! geht weiter

Wie unter anderem The Hollywood Reporter am Wochenende berichtete, wurde die Fortsetzung der 2000er-Komödie offiziell bestätigt. Neben der Familie Stone, gespielt von Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Craig T. Nelson, Luke Wilson, Tyrone Giordano und Elizabeth Reaser kehren auch Claire Danes, Sarah Jessica Parker, Paul Schneider und Brian White zurück: Das ist fast der gesamte Cast des Originals, das trotz seines Rotten Tomatoes -Score von 53 Prozent bis heute eine treue Anhängerschaft hat.

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Einzige Ausnahme ist Schauspielerin Diane Keaton: Die brillante Oscar-Preisträgern verstarb vor einem knappen Jahr. Das wird sich offenbar auch in der Handlung spiegeln: Laut der offiziellen Beschreibung spielt der Film 20 Jahre nach den Geschehnissen in Teil 1 und ohne Familienoberhaupt Sybil Stone (Keaton):

20 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter kommt die Familie Stone zu Weihnachten wieder zusammen, nur um dann die größte Überraschung der Weihnachtszeit zu erleben: Ihr Vater hat unerwartet die Frau, in die er sich verliebt hat, eingeladen, die Familie kennenzulernen.



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Original-Star freut sich auf die Fortsetzung

The Families Stone wird von Tom Bezucha geschrieben, der auch Schöpfer des ersten Teils ist. Cast-Mitglied Luke Wilson findet warme Worte für die Fortsetzung und Diane Keatons Andenken:

Tom Bezucha ist ein großartiger Autor und Regisseur und ich habe das Drehbuch gelesen – es ist wirklich witzig und es ist so schön, dass alle wieder zusammenarbeiten wollen. Nach dem Tod von Diane Keaton wird es noch bedeutungsvoller sein, denn es war einfach toll, sie beim ersten Teil dabei zu haben.



Im ersten Teil will Everett Stone (Mulroney) das Weihnachtsfest nutzen, um seine angespannte Freundin Meredith (Parker) mit seiner ungewöhnlichen Familie bekannt machen. Sein geplanter Antrag fällt jedoch ins Wasser, als Meredith mit der Situation völlig überfordert ist und kurzerhand ihre Schwester Julie (Danes) zur Unterstützung einlädt. Die Fortsetzung greift dieses Muster offenbar auf – ein offizielles Startdatum steht noch aus.