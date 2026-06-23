Einer der besten Horrorfilme überhaupt wird nach 28 Jahren neu aufgelegt: Jetzt steht der Kinostart fest

Dieser Horrorfilm löste vor 27 Jahren einen riesigen Hype aus, jetzt wird er als Reboot neu aufgelegt. Der Kinostart steht neuerdings fest.

Kein anderer Film hat den Begriff Found Footage so sehr geprägt wie Blair Witch Project. Der Horrorfilm über einen Waldspaziergang mit Folgen wurde 1999 zum Überraschung-Hit und brachte daraufhin zahlreiche Nachahmer sowie mit Blair Witch 2: Book of Shadows und Blair Witch zwei Fortsetzungen hervor.

Jetzt wollen Lionsgate und Blumhouse es nochmal wissen und den Grusel als Reboot neu auflegen. Und wann wir mit dem Film im Kino rechnen können, wissen wir jetzt auch.

Horror-Hit kehrt zurück: Blair Witch Project-Reboot kommt 2027 ins Kino

Lionsgate hat selbst einen ersten kurzen Teaser zu dem neuen Film auf ihrem X-Account geteilt, bei dem das offizielle Startdatum verkündet wurde. Demnach kommt das Horror-Reboot am 24. September 2027 in die US-Kinos. Ein deutscher Kinostart wurde noch nicht bekanntgegeben, doch ist mit einem Start in zeitlicher Nähe zu rechnen, womöglich bereits am 23. September desselben Jahres.

Dylan Clark wird bei dem Film die Regie übernehmen und ein Drehbuch von Chris Thomas Devlin inszenieren, an dem der Regisseur ebenfalls weiterarbeitet. Die beiden Originalstars des Films, Joshua Leonard und Michael C. Williams, sind ebenfalls erneut mit an Bord, diesmal jedoch hinter der Kamera: Sie werden mit dem originalen Regietrio Eduardo Ávila Sánchez, Daniel Myrick und Gregg Hale als ausführende Produzenten beteiligt sein.

Blair Witch Project wurde damals für ein wahnsinnig günstiges Budget von nur 35.000 US-Dollar produziert und nach seiner Premiere beim Sundance Festival 1999 zum viralen Hit. Der Film spielte ganze 248 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein, was in einem unglaublichen Verhältnis zum Budget steht. Im Film verschwinden drei Filmstudent:innen im Wald, während sie einen Dokumentarfilm über die berüchtigte Blair Witch drehen wollen.

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Blair Witch Project bei Netflix streamen

Wenn ihr jetzt Lust habt, das bahnbrechende Original von 1999 noch einmal zu schauen, könnt ihr das aktuell bei Netflix im Streaming-Abo tun. Die Fortsetzung Blair Witch 2 gibt's aktuell unter anderem im Amazon-Channel House of Horror zu sehen, wo auch Teil 1 zu finden ist. Blair Witch von 2016 streamt dagegen beim Studiocanal-Channel MovieCult.