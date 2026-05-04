Einer der besten Horrorfilme überhaupt wird neu aufgelegt – diesmal soll ein vor 26 Jahren begangener Fehler wiedergutgemacht werden

Lionsgate und Blumhouse planen eine Neuauflage des definitiven Found-Footage-Horrorfilms und wollen diesmal auch die Macher des Originals ins Boot holen. Es geht zurück in den Hexenwald.

Nimmt man den Begriff Found Footage in den Mund, denken Horror-Fans vor allem an einen Titel: Blair Witch Project. Der günstig produzierte Waldspaziergang mit Folgen löste 1999 einen regelrechten Hype um vermeintlich wiederentdecktes Gruselmaterial aus und lockte viele Nachahmer an. Aber nicht mal die Fortsetzungen Blair Witch 2: Book of Shadows (2000) und Blair Witch (2016) kamen an den puren Schrecken des Originalfilms heran.

Ein neuer Versuch aus dem Hause Lionsgate und Blumhouse will jetzt die am Original Beteiligten zurückholen, die sich in der Zwischenzeit etwas übergangen fühlten.

Neuer Blair Witch-Horror holt Stars und Macher des Originals zurück

Der neue Blair Witch-Film wird von Dylan Clark (Texas Chainsaw Massacre) inszeniert, soll laut dem Hollywood Reporter jedoch auch die Originalstars Joshua Leonard und Michael C. Williams als Executive Producer mit ins Boot holen, ebenso wie die damaligen Regisseure Eduardo Sánchez, Daniel Myrick und Gregg Hale.

Teile des damaligen Blair Witch-Teams hatten immer wieder betont, wie sie damals mit Almosen abgespeist wurden, obwohl sie ein Millionen-Franchise aus der Taufe gehoben hatten und darüber hinaus kreativen Input für weitere Filme hätten geben können. Dazu scheint es nun endlich zu kommen. Lediglich Rei Hance (damals Heather Donahue), die dritte im Bunde vor und an der Kamera im damaligen Blair Witch-Original, scheint nicht mit im Reboot-Boot zu sein.

Was genau das zusammengewürfelte Team aus alten und neuen Hasen im Hexenwald der Blair Witch zusammenbraut, ist aktuell noch unter Verschluss. Sollte sich die Inszenierung wieder mehr am Originalfilm orientieren, ist nur mit wenigen Monstern zu rechnen. 1999 arbeitete man vor allem mit impliziertem Horror, während sich die Figuren immer mehr im Horrorwald verloren.

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The Blair Witch einfach kostenlos streamen

Den ersten Blair Witch-Streifen könnt ihr aktuell übrigens gratis auf Rakuten TV streamen. Darüber hinaus gibt es den schlanken 80-Minuten-Film auch auf Netflix oder dem Amazon-Kanal Home of Horror in der Flat zu sehen. Von den Sequels sollte man allerdings eher die Found-Footage-Finger lassen.