Einer der besten Regisseure aller Zeiten dreht nach 7 Jahren neuen Film: Er schuf mehrere Horror- und Gangster-Meisterwerke

Auch mit 85 Jahren kehrt einer der Top-Regisseure noch einmal aus dem vermeintlichen Ruhestand zurück. Nach Horror- und Gangster-Highlights will er noch einen Rachefilm drehen.

Wir haben ihm großartige Gangster-Filme wie Scarface und Horror-Highlights wie Carrie - Des Satans jüngste Tochter zu verdanken. Eigentlich hätte sich der mittlerweile 85-jährige Filmemacher Brian De Palma seinen Ruhestand also redlich verdient. Doch das Rachedrama Domino - A Story of Revenge von 2019 soll nun doch nicht sein Abschlusswerk bleiben. Einen weiteren Film über Vergeltung will De Palma noch diesen Sommer drehen.

Gangster- und Horror-Meister Brian De Palma dreht mit 85 noch einen Rache-Thriller

Wie The Film Stage berichtet, will Brian De Palma dieses Jahr ein Projekt verwirklichen, von dem er erstmals 2018 sprach. Dabei handelt es sich um einen Film namens Sweet Vengeance, der von zwei wahren Morden in den Vereinigten Staaten inspiriert wurde und nicht nur ein Rache-Thriller sein soll. Zusätzlich will man sich mit dem kontroversen Phänomen True Crime befassen. "Ich bin daran interessiert, wie sie die Geschichte des Verbrechens erzählen, also werde ich es so machen, wie sie es im Fernsehen tun", so De Palma.

Gedreht wird im Sommer 2026 in Portugal, mit einer Veröffentlichung von Sweet Vengeance ist 2027 zu rechnen.

Brian De Palma: Hansdampf in mehreren Genre-Gassen

Der US-Filmemacher startete in den 70er Jahren durch mit Filmen wie der viel zu sehr in Vergessenheit geratenen Musik-Comedy Phantom of the Paradise und Horrorfilmen wie Schwestern des Bösen, Teufelskreis Alpha und natürlich der Stephen King-Adaption Carrie, die Sissy Spacek zum Superstar machte. In den 80ern folgten zunehmend Gangster-Filme wie Scarface und The Untouchables - Die Unbestechlichen, beide mit Robert De Niro, ehe er 1996 eine der größten Agenentenfilmreihen mit Mission: Impossible auf der Kinoleinwand startete.

Für seinen bisher letzten Film Domino über einen Polizisten auf Rachefeldzug, besetzte er die beiden Game of Thrones-Stars Nikolaj Coster-Waldau und Carice van Houten. Dabei handelt es sich bei Moviepilot allerdings um den zweitschlechtesten De Palma-Film laut Community-Wertung, direkt hinter Passion von 2012.